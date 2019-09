Zum letzten Mal vor der Wahl 19: „Diskussion der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten“ im ORF

Am 26. September um 20.15 Uhr in ORF 2 mit Claudia Reiterer und Armin Wolf

Wien (OTS) - Bis zu 1,112 Millionen bei den „Sommergesprächen“, bis zu 1,031 Millionen bei den „Duellen“ – das Interesse an den ORF-Live-Gesprächen- und -Diskussionen zur Wahl 19 war und ist groß. Und nun findet am Donnerstag, dem 26. September 2019, um 20.15 Uhr live in ORF 2 der Höhepunkt und Abschluss der heimischen Vorwahlberichterstattung statt. Claudia Reiterer und Armin Wolf bitten Sebastian Kurz (ÖVP), Pamela Rendi-Wagner (SPÖ), Norbert Hofer (FPÖ), Beate Meinl-Reisinger (NEOS), Peter Pilz (JETZT) und Werner Kogler (Die Grünen) zur „Diskussion der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten“. Im ORF-Studio 1, wo bereits die TV-Duelle für Gesprächsstoff sorgten, und vor 300 politikinteressierten und wahlberechtigten Schülerinnen und Schülern wartet auf die Kandidatinnen und Kandidaten dabei auch die eine oder andere dramaturgische Überraschung.

Claudia Reiterer: „In erster Linie geht es bei diesem letzten Aufeinandertreffen der Spitzen der Parteien um die Information und eine Entscheidungshilfe für vor allem unentschlossene Wählerinnen und Wähler. Wir hoffen, dass die eine oder andere Überraschung dafür sorgen wird, dass mehr Interaktion zwischen den Kandidatinnen und Kandidaten stattfinden wird.“

Armin Wolf: „Obwohl die Diskussion im ‚Dancing Stars‘-Studio stattfindet, werden wir die Kandidatinnen und Kandidaten nicht bitten, miteinander oder gegeneinander zu tanzen. Es wird eine Fernseh-Debatte, die dem Publikum Informationen und Entscheidungshilfe für die Wahl bieten soll. Aber wir werden uns sehr bemühen, dass es auch ohne Showtreppe und Orchester kurzweilig wird.“

Gleich nach der sogenannten Elefantenrunde analysiert Peter Filzmaier in der „ZIB 2“ um 22.10 Uhr in ORF 2 das Gehörte und Gesehene. ORF III widmet sich der Diskussionsrunde um 22.45 Uhr mit einer von Ingrid Thurnher geleiteten „Runde der WahlbeobachterInnen“.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at