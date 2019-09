„Eco“ über Thomas-Cook-Pleite – Schock in der Tourismusbranche

Am 26. September um 22.45 Uhr in ORF 2

Dieter Bornemann präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco" am Donnerstag, dem 26. September 2019, um 22.45 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Thomas-Cook-Pleite: Schock in der Tourismusbranche

Der älteste Reiseveranstalter der Welt, Thomas Cook, ist bankrott. 1841 gegründet, war er europaweit der zweitgrößte Reiseveranstalter und beschäftigte 21.000 Mitarbeiter/innen in 16 Ländern. Zurück bleiben ein Schuldenberg von zwei Milliarden Euro und Hundertausende von gestrandeten Touristinnen und Touristen. Ganze Regionen fürchten um ihre Einkünfte. Die Insolvenz von Thomas Cook zeigt, wie sehr die klassischen Reiseanbieter unter Druck stehen. Bericht: Emanuel Liedl, Hans Wu.

Kampf der Landflucht: Wie Dörfer und Kleinstädte wieder attraktiv werden

Junge Menschen verlassen ihr Heimatdorf und ziehen in die Stadt. Österreich leidet unter Landflucht. Zurück bleiben Landstriche mit schrumpfender Bevölkerung und ausgestorbene Ortskerne. Doch es geht auch anders. Der Verein Zukunftsorte, dem zwölf Gemeinden in acht Bundesländern angehören, will den ländlichen Raum wieder attraktiv machen und die Abwanderung stoppen – mit Gastronomie- und Kulturangeboten und einem guten Miteinander von Jung und Alt. Waidhofen an der Ybbs in Niederösterreich und Munderfing in Oberösterreich sind Beispiele für eine erfolgreiche Trendumkehr. Bericht: Werner Jambor.

Grünes Gold: Wie viel Steiermark wirklich im Kürbiskernöl steckt

Ähnlich wie Schinken aus Parma, Schaumwein aus der Champagne und Speck aus dem Gailtal wird auch die Herkunft des steirischen Kürbiskernöls von der EU geschützt. Das Herkunftssiegel beschränkt sich nicht auf die Steiermark. Mehr als die Hälfte der Kerne stammt aus Niederösterreich und dem Burgenland. Trotzdem darf das dunkelgrüne Öl als steirisch bezeichnet und teuer verkauft werden. Das ist legal und wirtschaftlich notwendig, sagen die Hersteller. Werden die Verbraucher/innen dadurch getäuscht? Bericht: Julia Pabst.

