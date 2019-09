Krainer: FPÖ-Politiker Sidlo soll nicht auf Casinos-Kosten Urlaub machen

"Postenschacher in den Casinos ist Sittenbild der alten Regierung Kurz-Strache"

Wien (OTS/SK) - Die Casinos Austria AG hat gestern bekannt gegeben, dass die Untersuchungen zur Bestellung des FPÖ-Politikers Peter Sidlo zum Finanzvorstand andauern. Der beauftragte Personalberater hat Sidlo als nicht geeignet betrachtet, trotzdem hat der Aufsichtsrat ihn bestellt. Sidlo ist seit Beginn des Septembers auf Urlaub. SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer fragt dazu, "ob der FPÖ-Politiker eigentlich von den teilstaatlichen Casinos den wochenlagen Urlaub bezahlt bekommt"? ****

Krainer findet, es wäre Zeit, dass Sidlo zurücktritt: "Sidlo erfüllt die im Glückspielgesetz geforderten Kriterien für den Finanzvorstand nicht. Die Konsequenz kann nicht sein, dass er auf Kosten des Unternehmens Urlaub macht."

Für Krainer ist der "Postenschacher in den Casinos ein Sittenbild der alten Regierung Kurz-Strache". Denn Sidlo ist nicht nur in den Vorstand der Casinos Austria AG eingezogen, sondern auf Beschluss der damaligen Regierung gleich auch in den Generalrat der Oesterreichischen Nationalbank, gemeinsam mit weiteren FPÖ- und ÖVP-nahen Personen.

"Drei Generalratsmitglieder sind in die CASAG-Affäre verwickelt; gegen die Vizepräsidentin - für die die Unschuldsvermutung gilt -wird wegen des Verdachts der Geldwäsche und Betrugs ermittelt, und der Präsident ist ein klassischer Fall von Unvereinbarkeit", sagt Krainer.

Denn der ÖVP-Politiker und Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer, der von Türkis-Blau ohne erkennbare Erfahrung in der Finanzwirtschaft und -wissenschaft zum OeNB-Präsidenten gemacht wurde, fragt Krainer:

"Wie kann der oberste Interessensvertreter der Banken und Versicherungen in der Wirtschaftskammer zugleich der behördlichen Aufsicht vorstehen?" (Schluss) sc/wf/mp

