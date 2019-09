21. Bezirk: Lesung „Die Flucht der Dichter und Denker“

Wien (OTS/RK) - Der Publizist Herbert Lackner kommt am Donnerstag, 26. September, in den Festsaal des Bezirksmuseums Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) und liest dort ab 19.00 Uhr aus seinem Buch „Die Flucht der Dichter und Denker“. In diesem Band aus dem Verlag „Ueberreuter“ beleuchtet Lackner das Thema „Wie Europas Künstler und Wissenschaftler den Nazis entkamen“. Der Eintritt zu dem Rezitationsabend ist frei. Das ehrenamtlich aktive Bezirkshistoriker-Team (Leiter: Ferdinand Lesmeister) freut sich über Spenden. Erteilung von Auskünften: Telefon 0664/55 66 973 und E-Mail bm1210@bezirksmuseum.at.

Herbert Lackners Werk „Die Flucht der Dichter und Denker“ hat einen Umfang von 220 Seiten (ISBN: 978-3-8000-7680-2) und ist im Fachhandel zum Preis von 22,95 Euro zu beziehen. Der Verlag informiert im Internet über die nachdenklich machende Lektüre: www.ueberreuter-sachbuch.at/shop/die-flucht-der-dichter-und-denker/.

Allgemeine Informationen:

Autor Herbert Lackner (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Herbert_Lackner

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Kulturelle Aktionen im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

