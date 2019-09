700 Lehrlinge starten bei BILLA, MERKUR, PENNY, BIPA, ADEG, AGM und der REWE Group Zentrale neu – noch gibt es freie Lehrstellen

Österreichs größter Lebensmittelhändler bildet in ganz Österreich rund 1.800 Lehrlinge in 23 verschiedenen Lehrberufen aus

BILLA, MERKUR, PENNY, BIPA, ADEG, AGM und die Zentralfirmen der österreichischen REWE Group bieten hochqualifizierte Lehre mit tollen Zusatzangeboten

Noch sind Lehrstellen frei – Interessierte können jederzeit losstarten

Rund 700 junge Menschen starten in diesen Wochen ihre Berufskarriere bei der REWE Group in Österreich. BILLA, MERKUR, PENNY, BIPA, AGM und ADEG sowie die Zentralbereiche der österreichischen REWE Group bilden insgesamt 1.800 Lehrlinge in 23 unterschiedlichen Lehrberufen aus. Damit hat sich die Anzahl der Lehrlinge in den letzten 10 Jahren fast verdoppelt. Auch wenn der Großteil der Lehrstellen von BILLA, einem österreichischen Unternehmen mit mittlerweile immerhin 65jähriger Geschichte, angeboten werden, so haben gerade PENNY und BIPA heuer die Anzahl ihrer Lehrstellen deutlich erhöht – BIPA in den letzten beiden Jahren sogar mehr als verdreifacht.

„Als einer der größten Arbeitgeber des Landes, liegt uns die Lehrlingsausbildung natürlich besonders am Herzen. Auch wenn wir die Ausbildungszahlen bereits massiv erhöht haben, hätten wir gern noch mehr Lehrlinge – am besten doppelt so viele. Schließlich sind Lehrlinge die Fach- und Führungskräfte der Zukunft, die wir dringend brauchen“ so Vorstand der REWE International AG Marcel Haraszti. „Daher investieren wir auch so viel in eine gute und moderne Ausbildung der Lehrlinge. Wir wollen motivierte Lehrlinge, die auch Freude am Beruf erleben. Das Ansehen der Lehre ist in der Gesellschaft leider gesunken. Gleichzeitig werden wir – vor allem von Ländern mit einer hohen Jugendarbeitslosigkeit – um dieses duale Ausbildungssystem beneidet. Denn was wir bieten sind zukunftssichere Ausbildungsplätze und damit den Start in eine Berufskarriere, die ganz nach oben führen kann.“ ergänzt Christoph Matschke, Vorstand der REWE International AG.

Die Bandbreite der Berufe reicht von Einzelhandelskaufmann/-frau – mit den Schwerpunkten Lebensmittelhandel, Parfümerie oder Digitaler Verkauf – über Großhandelskaufmann/frau, Einkäufer/in, Berufskraftfahrer, Fleischverkauf, Betriebslogistikkaufmann/-frau bis hin zu Bürokaufmann/-frau oder Drogist/in und vielen mehr. Die größte Vielfalt an Lehrberufen bei den Handelsfirmen bietet MERKUR mit unter anderem Konditor/in und der Doppellehre Einzelhandel und Bürokaufmann/frau.

Für welchen Lehrberuf sich die Jugendlichen auch entscheiden, bei der österreichischen REWE Group erwartet sie eine ausgezeichnete Ausbildung nach modernsten Standards, bei der persönliche Betreuung großgeschrieben wird. Je nach Ausbildungsbetrieb sind für die Lehrlinge interessante Extras wie Prämien für besondere Leistungen, umfangreiche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, Praktika, Exkursionen, Events und vieles mehr vorgesehen. Alle Lehrlinge werden darüber hinaus parallel zu ihrer Ausbildung mit speziellen, teils konzernübergreifenden Schulungsprogrammen gefördert. Dies erleichtert auch etwaige Firmenwechsel innerhalb der REWE Group in Österreich nach Abschluss der Lehre. Zu den Highlights im Ausbildungsjahr gehören Projektwochen wie „Lehrlinge führen Filiale“, bei der BILLA Lehrlinge eine ganze Woche lang eine Filiale übernehmen und selbst verantworten oder die Lehrlingsolympiade bei MERKUR im letzten Lehrjahre, bei der die Lehrlinge mit ihrem fachlichen Knowhow miteinander in Wettkampf treten. Konzernübergreifend ist die „Skills Factory“ im salzburgischen Saalfelden ein beliebter Fixpunkt. Das Persönlichkeitsseminar der REWE Group in Österreich ist mittlerweile eine wahre Institution geworden. Rund 430 Lehrlinge waren es heuer, die am 17. und 18. Juli nicht nur die Möglichkeit hatten ihre Potenziale und damit sich selbst noch besser kennenzulernen, sondern auch hilfreiche Soft Skills – von der Kommunikation bis hin zur Teamfähigkeit – für ihren weiteren Karriereweg zu vertiefen. (s. Video).

Zwar starten die meisten Lehrlinge ihre Berufskarriere im August und September, trotzdem kann die Lehrzeit das ganze Jahr über begonnen werden. Für interessierte junge Menschen besteht also auch jetzt noch die Chance bei Österreichs größtem Lebensmittelhändler ins Berufsleben einzusteigen – noch gibt es freie Lehrstellen. Die Lehre ist bei der österreichischen REWE Group auch in Kombination mit der Berufsreifeprüfung möglich bzw. besteht für Maturant/innen die Möglichkeit über eine Lehre direkt ins Berufsleben einzusteigen.

Über REWE International AG

Die REWE International AG ist mit insgesamt mehr als 2.550 Standorten ihrer Handelsfirmen BILLA, MERKUR, PENNY, BIPA und ADEG Marktführer im österreichischen Lebensmittelhandel und einer der größten Drogeriefachhändler des Landes. Mit über 44.100 MitarbeiterInnen gehört das Unternehmen auch zu den größten Arbeitgebern Österreichs. Die REWE International AG ist Teil der deutschen REWE Group, einem der führenden europäischen Handels- und Touristikkonzerne. Auf dem österreichischen Markt ist die REWE International AG mit zahlreichen Eigenmarken wie beispielsweise Ja! Natürlich, clever, Wunderlinge, Da komm ich her!, Vegavita, Chefmenü, Simply Good, Wegenstein und bi good vertreten. Auch auf dem heimischen Touristik-Markt ist das Unternehmen aktiv: mit ITS BILLA Reisen, JAHN REISEN sowie Transair (MERKUR Ihr Urlaub, PENNY Pack N‘ GO, und BILLA-Vorteilsreisen).

Vom Geschäftssitz der REWE International AG in Wiener Neudorf aus wird nicht nur das Geschäft in Österreich, sondern auch das internationale Geschäft der REWE Group („Handel International“) gesteuert. Mit dem Lebensmitteleinzelhändler BILLA ist das Unternehmen in Bulgarien, Russland, der Slowakei, der Tschechischen Republik und in der Ukraine, mit dem Diskonter PENNY in Italien, Rumänien, Tschechien und Ungarn, mit der Supermarktkette IKI in Litauen und mit dem Drogeriefachhändler BIPA in Kroatien vertreten. Per Jahresende 2018 beschäftigte „Handel International“ in elf Ländern rund 92.000 MitarbeiterInnen, in mehr als 4.350 Filialen wurde ein Brutto-Umsatz von EUR 16,87 Milliarden erwirtschaftet.

