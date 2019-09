ACR: Parteien antworten auf Fragen zum Innovationssystem

ACR stellte Parteien fünf Fragen, um ihre Ideen, Schwerpunkte und Maßnahmen für die außeruniversitäre, angewandte Forschung im Falle einer Regierungsbeteiligung zu erfahren.

Wien (OTS) - Als Forschungsnetzwerk privater, gemeinnütziger Forschungsinstitute, ist uns die Stärkung der außeruniversitären, angewandten Forschung in Österreich besonders wichtig. Denn es ist gerade die praxisnahe Forschung, der es in enger Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft gelingt, Innovationen auf den Markt zu bringen und so den im Vergleich zum F&E-Input zu geringen Innovationsoutput zu erhöhen.

Im Vorfeld der Nationalratswahl stellten wir daher den wahlwerbenden Parteien fünf Fragen, um ihre Ideen, Schwerpunkte und Maßnahmen für die außeruniversitäre, angewandte Forschung im Falle einer Regierungsbeteiligung zu erfahren.

Die Antworten von ÖVP, SPÖ, FPÖ, GRÜNE und NEOS finden Sie hier https://www.acr.ac.at/news/



