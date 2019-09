GLOBAL 2000 zum Parteiencheck der Klimaforschung: Klimagerechte Steuerreform bleibt Top-Thema

Ähnlich wie im GLOBAL 2000-Wahlprogrammcheck wird großes Verbesserungspotenzial bei den Klimaschutzvorhaben der Parteien sichtbar

Wien (OTS) - Das Klimaforschungsnetzwerk Climate Change Center Austria (CCCA) hat die Parteipositionen auf Basis der aus Sicht der Wissenschaft notwendigen Ziele zur Ausarbeitung eines Nationalen Klima- und Energieplans untersucht. Ähnlich wie beim kürzlich veröffentlichen GLOBAL 2000-Wahlprogrammcheck wird noch großes Verbesserungspotenzial sichtbar. Einer der zentralen Streitpunkt bleibt eine klimagerechte Steuerreform. In diesem Bereich bestehen noch starke Unterschiede zwischen den Standpunkten der Parteien: „Ein großer Knackpunkt bei der Erreichung der Klimaziele bleibt die Umsetzung einer klimagerechten Steuerreform. Fördern wir umweltschädliches Verhalten weiter mit Milliarden, dann helfen uns alle Lippenbekenntnisse nichts. Es braucht nach der Wahl eine strukturierte Diskussion zu dem Thema im österreichischen Parlament, in der auf bestehende Ängste eingegangen und ein Gesamtkonzept ausgearbeitet wird“, fordert Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher von GLOBAL 2000.



Sämtliche seriösen Studien, die zeigen, wie wir unsere Klimaziele erreichen können, enthalten eine öko-soziale Steuerreform. Eine Modellierung im Auftrag von GLOBAL 2000 zeigt, dass eine öko-soziale Steuerreform im Umfang von 5 Mrd. Euro die CO2-Emissionen um 3,6 Mio. Tonnen reduzieren würde, 17.400 Arbeitsplätze schaffen würde und arme Haushalte über einen Ökobonus sogar entlastet. Schweden und die Schweiz setzen entsprechende Konzepte bereits erfolgreich um. „Wie eine öko-soziale Steuerreform aussehen muss, damit sie ökologisch wirksam, aber auch sozial gerecht ist, wissen wir. Es ist völlig unverständlich, warum hier weiter Ängste geschürt werden und wir nicht endlich Nägel mit Köpfen machen“, so Wahlmüller abschließend.



