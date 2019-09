169.000 Leserinnen und Leser der „Familienzeit“

LR Teschl-Hofmeister: Aktuelle Ausgabe unter dem Leitthema „Lebensraum Schule“

St. Pölten (OTS/NLK) - Unter dem Leitthema „Lebensraum Schule“ erschien vor kurzem die neue Ausgabe der „Familienzeit – Das NÖ Familienmagazin für alle Generationen“ in einer Auflage von 130.000 Stück für über 200.000 aktive Inhaberinnen und Inhaber des NÖ Familienpasses. Bildungs- und Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister begrüßt die Auseinandersetzung mit dieser Thematik:

„Schule hat sich durch gesellschaftliche, technologische und strukturelle Rahmenbedingungen stark verändert. Für Kinder, Eltern, Pädagoginnen und Pädagogen bedeutet das ganz neue Aufgabenstellungen und Möglichkeiten. Die Familienzeit setzt sich in ihrer aktuellen Ausgabe mit unterschiedlichsten Aspekten dazu auseinander und stellt den Familien Anregungen und Informationen zu diesem Thema zur Verfügung.“

Seit dem Relaunch vor 3,5 Jahren hat sich das kostenlose Magazin zum NÖ Familienpass inhaltlich sowie optisch ständig weiterentwickelt. Es informiert und unterhält Leserinnen und Leser aller Generationen rund um familienrelevante Themen. „Laut der CAWI-Print-Studie 2019 weist die Familienzeit in Niederösterreich eine Reichweite von 10,5 Prozent auf, das entspricht 125.000 Leserinnen und Lesern. Österreichweit erreicht sie mit 2,7 Prozent sogar 169.000 Leserinnen und Leser – eine beachtliche Leistung“, gratuliert die Landesrätin zu dieser Entwicklung. So lesen zum Beispiel rund 30 Prozent von Niederösterreichs Frauen zwischen 30 und 49 Jahren mit Kindern von 3 bis 5 Jahren (37,5 Prozent) beziehungsweise Kindern von 6 bis 14 Jahren (37,9 Prozent) die fünfmal im Jahr erscheinende Familienzeit. Ihre Hauptinteressen dabei sind die Themen Erziehung und Betreuung, Schule, Kultur, Ernährung und vor allem Ideen für eine wertvoll verbrachte Freizeit.

Die moderne Schule von heute hat mit der Schule von früher nur mehr wenig gemeinsam. In der aktuellen Ausgabe spricht die Redaktion der Familienzeit mit Kindern, Eltern sowie Pädagoginnen und Pädagogen über das Schulwesen und fragt, was für sie die ideale Schule der Zukunft ausmacht. Jüngste Leserinnen und Leser erfahren, welche Rechte aber auch Pflichten sie im Kontext Schule eigentlich haben und die Eltern erhalten hilfreiche Tipps, wie sie die Schülerinnen und Schüler besonders am Start unterstützen können.

„Die Kinder verbringen heutzutage viel Zeit im Lebensraum Schule. Niederösterreich ist es daher ein besonders wichtiges Anliegen, zukunftsorientierte Lösungen für ein gelungenes Miteinander aller Schulpartner gemeinsam zu erarbeiten“, betont Christiane Teschl-Hofmeister.

Die Online-Ausgabe der Familienzeit erhalten Sie unter www.noe-familienland.at zum Download.

Nähere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at, NÖ Familienland GmbH, Mag. Michaela Kienberger, Telefon 02742/9005-13380, E-Mail michaela.kienberger @ noel.gv.at, www.noe-familienland.at.

