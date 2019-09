Erste bank vienna night run: Prominente, Firmen und Charity-LäuferInnen erliefen heuer 30.000 Euro

Erlös geht an blinde Menschen in Afrika

Insgesamt konnten durch das Engagement der OrganisatorInnen des erste bank vienna night run in den letzten 13 Jahren 850.000 Euro an Spenden für mehr als 28.300 blinde Menschen in Afrika erlaufen werden Sabine Prenn

Wien (OTS) - Wien zeigt wie inklusiver Sport gelebt werden kann: 20.120 Läuferinnen und Läufer mit und ohne Behinderungen waren gestern gemeinsam beim erste bank vienna night run am Ring unterwegs. Hunderte TeilnehmerInnen liefen mit den speziellen Licht für die Welt Charity-Tickets. Wieder fanden sich viele Prominente ein, die Licht für die Welt unterstützen. Beim 13. erste bank vienna night run kamen von UnterstützerInnen, Charity-LäuferInnen und Firmen heuer mehr als 30.000 Euro zusammen. Damit können mehr als 1.000 Augenoperationen am Grauen Star in den ärmsten Regionen Afrikas finanziert werden. „ Insgesamt konnten durch das Engagement der OrganisatorInnen des erste bank vienna night run in den letzten 13 Jahren 850.000 Euro an Spenden für mehr als 28.300 blinde Menschen in Afrika erlaufen werden “, bedankt sich Licht-für-die-Welt-Geschäftsführerin Sabine Prenn bei den VeranstalterInnen Hannes und Christine Menitz für ihr jahrelanges Engagement.

Prominente laufen für blinde Menschen in Afrika

Mit dabei waren heuer wieder viele Prominente: Schauspielerin Maxi Blaha, Michael Buchinger (Youtuber, Kolumnist, Autor, Kabarettist), Moderator und Schwimmer Andreas Onea, Sportmoderator und Fußballlegende Manuel Ortlechner, Badmintonmeisterin Katrin Neudoldt, Autor Thomas Rottenberg, Stadtrat Peter Hacker, die Sportlerin und Politikerin Kira Grünberg, Sänger Wendja (Lukas Plöchl), DJ Alex List, Sängerin Ina Regen, Showmaster Alexander Rüdiger und viele andere. Auch viele LäuferInnen vom Österreichischen Behindertensportverband und vom Bundes-Blindenerziehungsinstitut nahmen teil. Die Vienna International School und die American International School waren mit fast 200 LäuferInnen vertreten.

13 Jahre Partnerschaft retten zehntausende Menschen

2019 ist das 13. Jahr der Partnerschaft vom erste bank vienna night run und Licht für die Welt. Seit 2017 gehen 100 Prozent der Einnahmen aus den Charity-Tickets direkt an Licht für die Welt. „Wir bedanken uns neben den vielen Charity-LäuferInnen vor allem bei den Firmen Croma-Pharma und Österreichische Lotterien, die mit 370 Lauf-Tickets die Arbeit von Licht für die Welt heuer unterstützten. Jedes Ticket macht einen blinden Menschen wieder sehend“, so Prenn.

Zitate von prominenten LäuferInnen

„Ich bin am vienna night run, weil es Spaß macht, das Angenehme mit etwas wirklich Nützlichem zu verbinden“, sagte Schauspielerin Maxi Blaha. „Ich setze ein Zeichen, weil in einer visuellen Welt auch die ärmeren und benachteiligten Menschen sehen können sollen“, so Sänger Wendja (Lukas Plöchl). „Inklusion und Laufen mit behinderten Menschen geht genauso gut wie mit Nichtbehinderten. Das sieht man hier am vienna night run“, beschreibt Autor und Moderator Thomas Rottenberg seine Lauferfahrung gestern. „Ich laufe immer mit, weil es mit jedem Ticket möglich ist einen Menschen wieder sehend zu machen – und das mit 30 Euro. Als ich das meinem vierjährigen Sohn erklärte, wollte er es gar nicht glauben, dass es Kinder gibt, die nicht sehen können“, so Ex-Fußballstar und Sportmoderator Manuel Ortlechner.

Licht für die Welt

Licht für die Welt ist eine internationale Fachorganisation für inklusive Entwicklung. Unser Ziel ist eine inklusive Gesellschaft, die allen offen steht und niemanden zurücklässt. Wir setzen uns für barrierefreie augenmedizinische Versorgung ein und unterstützen inklusive Bildung und Rahmenbedingungen für ein selbstbestimmtes Leben, damit Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben können. Licht für die Welt ist als unabhängiger, gemeinnütziger Verein organisiert und unterhält Länderbüros in Äthiopien, Burkina Faso, Mosambik und Südsudan. Mit unseren Programmen stärken wir die Rechte von Menschen mit Behinderungen, ermöglichen ihnen ein selbstbestimmtes Leben und helfen ihnen aus der Armutsfalle.

