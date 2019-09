SOS-Familientipps für Umweltschutz im Alltag: Gemeinsam die Welt retten

Internationale Klimawoche – Was kann jeder und jede Einzelne tun? Die SOS-Familientipps helfen, Umweltbewusstsein im Familien-Alltag zu verankern.

Wien (OTS) - Wir machen zu viel Müll, fahren zu oft mit dem Auto und kaufen zu viel ein. Dank Greta Thunbergs Fridays4Future-Bewegung denken wir immer öfter über unsere Klimabilanz nach. Wir alle können dazu beitragen, die Umwelt zu schützen. „Wenn jede Familie bei sich selbst beginnt, wird unsere Welt ein ganzes Stück besser“, so Heidemarie Stuck, Pädagogische Leiterin bei SOS-Kinderdorf.



Mit diesen Tipps bringen Eltern Schritt für Schritt mehr Nachhaltigkeit in den Familien-Alltag:



1. Tschüss Plastiksackerl & Co!

Wie schafft man es, im oft stressigen Alltag weniger Müll zu produzieren? Zum Beispiel, indem man immer ein Stoffsackerl dabei hat – und sich somit ein Plastiksackerl spart. Die Stofftaschen können gemeinsam mit den Kindern zu Hause kreativ gestaltet werden, dann macht das Verwenden gleich noch mehr Spaß.

Auch sonst lässt sich so manches unnötige Verpackungsmaterial beim Einkaufen vermeiden: ein paar Supermärkte und Greißler verpacken Käse und Co mittlerweile gerne in mitgebrachte Jausenboxen und bei Obst und Gemüse kann man auch zu unverpackten Stücken greifen.



2. Tauschen statt kaufen

Die meisten Kinder haben unglaublich viel Spielzeug. Dabei spielen sie meistens mit den immer gleichen Lieblingssachen. Damit die überflüssigen Spielsachen nicht im Eck verstauben, wäre es doch eine tolle Idee, wenn sich Kinder auf Geburtstagsfeiern gegenseitig Geschenke aus ihrem eigenen Fundus machen. Schlagen Sie Ihrem Kind vor, aus seinen Spielsachen etwas Schönes auszusuchen, mit dem es vielleicht nicht mehr so gerne spielt. Wenn Buch, Puppe oder Bagger noch in gutem Zustand sind, freut sich das Geburtstagskind sicher darüber.



3. Glasflaschen verwenden

Es muss nicht immer ein Softdrink aus der Plastikflasche sein! Glasflaschen lassen sich immer wieder neu befüllen und im Geschirrspüler reinigen. Mittlerweile gibt es auch viele tolle Stofftaschen oder Hüllen, damit die Glasflaschen bruchsicher sind und die Kinder vor Splittern geschützt werden.



4. Aus Alt mach Neu!

Unsere Omas haben uns beigebracht: Alte Gegenstände werden repariert oder umfunktioniert und nicht sofort weggeworfen. So können zum Beispiel alte Kissenbezüge in nur wenigen Schritten zum lustigen Geist-Stofftier umgemodelt oder aus alten Jeans kreative Federschachteln oder Taschen genäht werden.



5. Wasser sparen

Besprechen Sie mit dem Nachwuchs, dass sauberes Trinkwasser nicht auf allen Ländern der Welt selbstverständlich ist. Damit sich im Alltag alle an das Wassersparen erinnern, können Sie gemeinsam bunte Sticker basteln und diese in Klo und Bad anbringen. So denken auch die Kleinen daran, die Klospülung nicht länger als nötig zu betätigen oder beim Zähneputzen zwischendurch das Wasser abzudrehen.



6. Auf die Räder, fertig, los!

Gehen Sie mit gutem Beispiel voran und vermeiden Sie Autofahrten für kurze Wege. Manchmal ist es sogar einfacher, seine Erledigungen mit dem Rad oder zu Fuß zu machen und man erspart sich die oft lästige Parkplatzsuche. Auch ein Ausflug mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie zum Beispiel Zug oder Bus ist für viele Kinder ein Highlight.



7. Müllsammeln ist ein Kinderspiel

Wenn man eine genauen Blick auf unsere Straßen, Wiesen oder Wälder wirft, sticht leider nur allzu oft Müll ins Auge. In vielen Gemeinden werden mittlerweile Sammel-Nachmittage organisiert, wo Groß und Klein gemeinsam den Müll aus der Natur aufsammeln. So wird den Kindern spielerisch bewusst, dass man Müll nicht auf den Boden wirft und wie viel Arbeit es ist, die Umwelt davon zu befreien.

Auch Zuhause kann die Mülltrennung kindgerecht gestaltet werden. Bunte Boxen oder Aufkleber mit Symbolen erleichtern es den Kindern, Müll richtig zu trennen und macht auch einfach mehr Spaß.



Durch viele kleine Schritte können große Veränderungen erreicht werden. Mit ein wenig Achtsamkeit im Alltag kann man nachhaltiger und umweltbewusster leben und so einen Beitrag dazu leisten, dass unsere Erde noch lange in einem Zustand erhalten bleibt, den unsere Kinder verdienen.



Mehr SOS-Familientipps für den Alltag mit Kindern und Jugendlichen unter www.sos-kinderdorf.at/familientipps





