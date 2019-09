Steirerball 2020: Frühbucher-Aktion startet am 1. Oktober

Von 1. bis 15. Oktober 2019 sind ermäßigte Eintrittskarten für den Steirerball 2020 um nur 75 Euro erhältlich: auf www.steirerball.com oder im Ballbüro in der Bäckerstraße 3/6

Wien (OTS) - Der Verein der Steirer startet am 1. Oktober 2019 mit dem Kartenvorverkauf für den nächsten Steirerball, der am 10. Jänner 2020 in der Wiener Hofburg über die Bühne gehen wird.

Die Frühbucherphase läuft bis einschließlich 15. Oktober 2019. Frühentschlossene Ballgäste können ihre Eintrittskarten direkt im Ballbüro des Steirerballs oder auf steirerball.com zum reduzierten Preis von 75 Euro beziehen. Danach beträgt der reguläre Vorverkaufspreis 89 Euro. Studierende mit gültigem Studentenausweis bezahlen 45 Euro. Auch Tische und Sitzplätze können ab sofort online reserviert werden.



Gastregion Süd- und Weststeiermark



Beim kommenden Steirerball werden sich die Regionen der Süd- und Weststeiermark präsentieren. „Wir freuen uns schon darauf, welche kulturellen, kulinarischen und musikalischen Akzente die drei ‚Genussecken‘ der Steiermark – Weinstraße, Schilcherland und Lipizzanerheimat – beim Steirerball 2020 setzen werden“, sagt Andreas Zakostelsky, Ballveranstalter und Obmann des Vereins der Steirer in Wien: „Unsere Ballgäste erwarten Achterl vom vorzüglichen Schilcher, ein Schuss Steirisches Kürbiskernöl und wer weiß, vielleicht statten am Ballabend auch ein paar temperamentvolle Lipizzaner der Wiener Hofburg einen Besuch ab.“



Karten-Direktverkauf ab 1. Oktober 2019

Ballbüro Steirerball:



KOOP Live-Marketing GmbH & Co KG

Bäckerstraße 3/6, 1010 Wien



Von Montag bis Donnerstag: 10:00 bis 16:00 Uhr

Freitag: 10:00 bis 14:00 Uhr

An Samstagen, Sonn- und Feiertagen, am 23., 24., 27., 30. und 31. Dezember 2019 sowie am 2. und 3. Jänner 2019 ist das Ballbüro geschlossen. Aufgrund der Registrierkassenpflicht ist im Ballbüro nur Bezahlung auf Rechnung (Erlagschein) möglich.



Weitere Informationen auf www.steirerball.com und www.steirerinwien.at



Über den Verein der Steirer in Wien:

Der Verein der Steirer in Wien besteht seit 1896 und blickt auf eine lange Tradition zurück. Der Vereinsvorstand stellt in den kommenden Jahren die steirischen Werte „Herzlichkeit und Gemütlichkeit, aber auch Offenheit und Direktheit in der Umsetzung“ in den Mittelpunkt seiner Arbeit und will den Dialog unter Steirerinnen und Steirern und den Austausch mit den anderen in Wien lebenden Menschen in Zukunft verstärken.

Rückfragen & Kontakt:

Foggensteiner Public Relations GmbH

Alexander Foggensteiner

Tel.: 01-712 12 00

Mobil: 0664-14 47 947

E-Mail: buero @ foggensteiner.at

Web: www.foggensteiner.at