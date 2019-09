oekostrom AG: Vorstoß der E-Control begrüßenswert

Für mehr Transparenz im Wärmebereich ist eine verpflichtende Gaskennzeichnung aber unumgänglich.

Wien (OTS) - Die oekostrom AG, die nicht nur bei der Stromkennzeichnung, sondern auch bei der Kennzeichnung ihrer Wärmeprodukte Vorreiter in Österreich ist, begrüßt den Vorstoß der E-Control, ab Anfang 2020 eine freiwillige Gaskennzeichnung einzuführen.

In der oekostrom AG, die im Frühjahr 2018 Österreichs erste freiwillige Gaskennzeichnung präsentiert hat, sieht man diesen ersten Schritt der E-Control sehr positiv. Nicht zuletzt, weil das Unternehmen an dieser erfreulichen Entwicklung zugunsten von erneuerbarem Gas einen maßgeblichen Anteil hatte. „Die Initiative des obersten Energieregulators für mehr Transparenz im Wärmebereich geht in die richtige Richtung,“ zeigt sich René Huber, in der oekostrom AG für den Vertrieb zuständiges Vorstandsmitglied, grundsätzlich erfreut. „Aus unserer Sicht ist es aber mit einer Freiwilligkeit noch lange nicht getan. Ziel muss – wie bei der Stromkennzeichnung auch – eine verpflichtende Kennzeichnung aller in Österreich angebotenen Wärmeprodukte und die Ausweisung der Umweltauswirkungen sein,“ führt René Huber weiter aus.

Bereits seit November 2016 engagiert sich die oekostrom AG mit ihrem Produkt gas future für eine nachhaltige und zukunftsfähige Wärmeversorgung und hat in diesem Zusammenhang schon mehrmals Gespräche mit Behörden, Institutionen und Entscheidungsträgern geführt. „Es freut uns sehr, dass die E-Control nun auch bei der Wärmeversorgung auf mehr Transparenz setzt und den Konsumenten somit die Möglichkeit gibt, sich für ein Wärmeprodukt mit erneuerbarem Anteil oder sogar aus ausschließlich erneuerbaren Quellen zu entscheiden,“ so Huber. „Ein weiterer logischer Schritt ist nun eine Verpflichtung zu mehr Transparenz für den Kunden.“



Die vollständige Presseaussendung finden Sie hier.

