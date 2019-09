ÖAMTC: Großdemo am Freitag in Wien

Massive Staus erwartet

Wien (OTS) - Am Freitag, den 27. September 2019, ab 12:30 Uhr, finden laut ÖAMTC in die Wiener Innenstadt drei Demonstrationen statt, welche sich am Karlsplatz zu einem gemeinsamen Marsch zusammenfinden werden.

Utl.: Routen im Detail

Demozug 1: Mariahilfer Straße – Amerlingstraße – Schadekgasse – Gumpendorfer Straße – Stiegengasse – Kettenbrückengasse – Rechte Wienzeile – Faulmanngasse – Schaurhofgasse – Wiedner Hauptstraße – Karlsplatz – Karlskirche

Demozug 2: Margaretengürtel – Schönburgstraße – Wiedner Hauptstraße – Karlsplatz – Karlskirche

Demozug 3: Praterstern – Franzensbrückenstraße – Franzensbrücke – Radetzkystraße Hintere Zollamtsstraße - Invalidenstraße – Große Ungarbrücke – Am Heumarkt – Lothringerstraße – Schwarzenbergplatz – Brucknerstraße Karlskirche

Vom Karlsplatz, gegen 14:30 Uhr, geht es dann weiter über Lothringerstraße – Kärntner Straße – Ringstraße – Heldenplatz. Insgesamt werden etwa 9000 Teilnehmer erwartet. Die Veranstaltung soll bis etwa 20 Uhr andauern.

Der ÖAMTC rechnet mit massiven Staus und großen Zeitverlusten entlang der oben angeführten Marschrouten, auf angrenzenden Straßenzügen sowie sämtlichen Verbindungen zur Innenstadt. Empfehlung: Wer kann, sollte auf öffentliche Verkehrsmittel bzw. großräumig, wie etwa über den Gürtel, ausweichen.

Service: Alle Verkehrsinformationen sind unter www.oeamtc.at/verkehrsservice zu finden.

