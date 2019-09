Oö. Volksblatt: "Eine Konstante" (von Christian HAUBNER)

Ausgabe vom 25. September 2019

Linz (OTS) - Mit den nunmehrigen Enthüllungen und Entwicklungen im Bereich der Freiheitlichen hat sich die Vermutung bestätigt, dass es im Endspurt des Wahlkampfes noch zu mehr oder minder aufsehenerregenden Wendungen kommt. Im Zusammenhang damit bestätigt sich das, was ÖVP-Chef Sebastian Kurz im nebenstehenden Interview über Anpatz-Versuche sagt. Wer hat nicht alles versucht, alle möglichen anderen Parteien – darunter auch die ÖVP – in Verbindung mit dem Ibiza-Video zu bringen! Und nun deutet die neue Spur doch letztlich auf eine FPÖ-interne Intrige hin.

Das beweist einmal mehr, dass es lohnenswerter ist, auf die sachliche und inhaltliche Arbeit zu schauen, anstatt Schmutzkübel-Kampagnen allzu große Aufmerksamkeit zu schenken. Denn letztlich ist es die konsequente inhaltliche Arbeit, die im politischen Geschäft zählt, die im politischen Diskurs maßgeblich sein sollte und die einer Partei Konstanz verleiht.

In Bezug auf Letzteres fällt übrigens auf, dass Kurz bei der anstehenden Wahl zwar der Jüngste der Parteichefs ist, aber der einzige, der auch bei der vergangenen Wahl vor zwei Jahren schon diese Position innehatte. Insofern ist er eine Konstante, die für inhaltliche Kontinuität steht.

