Richtigstellung

Wien (OTS) - In einer Presseerklärung vom 16. September 2019 habe ich in Bezug auf Herbert Grönemeyer erklärt, dass er sich als in London lebender Steuerflüchtling einer sozialen Verantwortung in seiner Heimat Deutschland entziehe.

Hierzu stelle ich richtig:

Herr Grönemeyer lebt in Deutschland und zahlt auch hier seine Steuern.

Harald Vilimsky

