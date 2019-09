Neues Buch: "Achtung, Falle! Warum schlaue Mäuse keinen Käse essen" (FOTO)

Hannover (ots) - Kurz vor der Neuwahl in Österreich beschäftigt sich ein neues Buch mit einem zentralen Thema der Zeit: "Achtung, Falle!" ist ein Buch über Fallen und deren gezielte Zerstörung von Karrieren. Die These des Buches: Immer raffinierter konstruierte Fallen sind nicht nur ein mediales Phänomen. Jeder, der in der Öffentlichkeit steht, ist dieser Gefahr inzwischen ausgesetzt. Oft wissen die späteren Opfer nicht, aus welcher Richtung der Angriff erfolgt ist. Denn die Fallen werden täglich komplexer und zahlreicher, deren Hintermänner hingegen bleiben meist anonym. Die Welt von morgen ist eine Welt anonymer Fallensteller, deren Auftrag lautet, Menschen, Karrieren und ganze Konzerne zu zerstören. Die Profiteure werden erst - wenn überhaupt - Jahre später entlarvt. Der Autor stellt fünf gängige Fallentypen vor und zeigt Schritt für Schritt konkrete Wege aus der Krise auf.

Das Buch ist ab 9 Euro 99 bei Amazon Kindle abrufbar. ISBN: 9781695357884

Der Autor Roman Haase, promovierter Politikwissenschaftler, war Pressesprecher unterschiedlicher Landesregierungen, Chefredakteur, Programmdirektor und Geschäftsführer im Radio sowie TV Produzent.

