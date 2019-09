Heidrick & Struggles kaufen 2GET, ein führendes brasilianisches Unternehmen für Führungskräftevermittlung

Chicago und Sao Paulo (ots/PRNewswire) - Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), ein führender Anbieter für Führungskräftevermittlung, Bewertung und Entwicklung von Führungsfähigkeiten, Organisation und Teameffizienz sowie für weltweite, kulturverändernde Dienstleistungen, gab heute den Abschluss des Kaufs von 2GET an, wobei es sich um ein erstklassiges brasilianisches Unternehmen zur Führungskräftevermittlung und einen der größten Personaldienstleister des Landes handelt. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht

Durch den Kauf erweitert Heidrick & Struggles seine Präsenz in Brasilien deutlich und stärkt seine Position als weltweit führendes Unternehmen in der Bereitstellung hochwertiger, datengestützter Suchdienstleistungen nach Führungskräften und Lösungen für Humanressourcen

2GET, das im Jahr 2009 gegründet wurde und über Büros in São Paulo und Rio de Janeiro verfügt, ist ein führendes Unternehmen für Führungskräftevermittlung mit insgesamt 50 Beschäftigten, einschließlich 13 Beratern. Paulo Mendes, ein Mitbegründer und Vorstandsmitglied von 2GET wird den neu aufgestellten Betrieb von Heidrick & Struggles in Brasilien leiten.

"Die Übernahme von 2GET ermöglicht uns eine deutliche Ausweitung der Präsenz von Heidrick & Struggles in Brasilien und wer werden dazu in der Lage sein, dem lokalen Markt und unseren größeren, multinationalen Kunden mit Geschäftsbetrieb im Land unsere Dienste besser anzubieten", sagte Krishnan Rajagopalan, Präsident und CEO von Heidrick & Struggles. "Heidrick & Struggles und 2GET setzen sich beide dafür ein, unseren Kunden hochwertige Dienste aus dem Bereich der Führungskräftevermittlung und Lösungen für Humanressourcen anzubieten, indem wir innovative, datengestützte Tools und digitale Plattformen verwenden. Dadurch, dass Paulo und das Team von 2GET ins Boot geholt wurden, heißen wir eine herausragende Führungskraft im Bereich der Führungskräftevermittlung und ein dynamisches und zukunftsorientiertes Team im internationalen Netzwerk von Heidrick & Struggles willkommen."

Mendes kommentierte: "Wir freuen uns sehr darüber, der Heidrick-&-Struggles-Familie beizutreten und freuen uns auf eine aufregende Phase des Wachstums und der Innovation. Brasilien ist ein dynamischer Markt und wir stellen eine zunehmende Nachfrage nach Dienstleistungen in der Führungskräftevermittlung und der Führungsberatung fest. Mit der Kombination aus der globalen Reichweite und dem umfassenden Portfolio an Führungsberatungsdienstleistungen, unserem Know-how über den lokalen Markt und unsere digitale DNA von Heidrick & Struggles können wir außergewöhnlich differenzierte Dienste und Angebote für unsere brasilianischen Kunden liefern."

2GET bietet Führungskräftevermittlungsleistungen für die Vorstands- und Top-Managementebene in einer Reihe von Branchen, u. a. in der Agrarindustrie, im Verbraucher- und Einzelhandelsgeschäft, im Bereich Finanzdienstleistungen, in der Industrie, in den Bereichen Biowissenschaften, Medien, Öl und Gas, Immobilien und Bau sowie im Bereich Technologie. Des Weiteren bietet das Unternehmen Führungskräftevermittlungsdienstleistungen für familiengeführte Betriebe, private Beteiligungsgesellschaften und Risikokapitalportfoliogesellschaften. 2GET bietet außerdem Führungsberatungs- und bewertungsdienstleistungen an.

Informationen zu Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) kümmert sich als zuverlässiger Berater mithilfe von Führungskräftevermittlung, Führungsbewertung und -entwicklung, Organisation und Teameffizienz und durch kulturformende Dienste um den Bedarf von internationalen Top-Unternehmen in den Bereichen des oberen Managements und der Führungskräfte. Heidrick & Struggles sind seit mehr als 60 Jahren Pioniere im Bereich der Führungskräftevermittlung. Heutzutage bietet das Unternehmen integrierte Führungslösungen, um seine Kunden dabei zu unterstützen, jederzeit mit einem Führungsteam die Welt zu verändern.® www.heidrick.com

Informationen zu 2GET

2GET zählt zu den führenden Unternehmen für Führungskräftevermittlung Brasiliens und bietet Führungskräftevermittlungsleistungen für Positionen im leitenden Management, u. a. für Vorstandsmitglieder, CEOs und Top-Manager.

Rückfragen & Kontakt:

Heidrick & Struggles (New York)

Nina Chang

nchang @ heidrick.com

LLYC (São Paulo)

Mariana Paker

mpaker @ llorenteycuenca.com

Logo - mma.prnewswire.com/media/139029/heidrick_struggles_logo.jpg