Penta Hotels Worldwide beteiligt sich am World Cleanup Day 2019 und unterstützt die örtliche Gemeinschaft beim Aufräumen des öffentlichen Raums (FOTO)

Penta Mitarbeiter haben über 980 Arbeitsstunden für unterschiedliche

Aufräum-Projekte an ihren weltweiten Standorten gespendet

Am Samstag, den 21. September haben 179 Nationen und über 18 Millionen engagierte Freiwillige am World Cleanup Day 2019 teilgenommen, vereint mit einem Ziel: Unseren Planeten von Müll zu befreien. Die Neighbourhood-Lifestyle Hotelmarke Penta unterstreicht mit ihrem aktiven Mitwirken an der Initiative ihr Leitmotiv "alles besser zu hinterlassen, als man es vorgefunden hat". Mitarbeiter der Hotelkette haben sich mit Initiatoren diverser Projekte zusammengetan. So haben sie gemeinsam am weltweiten Cleanup Day teilgenommen und der Nachbarshaft und auch dem Planeten etwas zurückzugeben.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=hpwaTL4wI0M

Von China bis nach Deutschland, von Tschechien über Russland und England bis nach Schottland - die Pentahotels, sowie die globale Zentrale in Frankfurt a. M., waren bei den zahlreichen Cleanups ihrer lokalen Gemeinden beim Aufräumen von Parks, Flüssen und Stränden beteiligt.

"Wir bei Penta sind Teil der Nachbarschaften, in denen wir unsere Hotels betreiben und dessen Natur, die wir respektieren. Mit Aktionen wie dem World Cleanup Day, möchten wir mit vereinten Kräften unserer Nachbarschaft und unserer Erde etwas zurückgeben. Wir teilen die Werte einer funktionierenden Nachbarschaft: Wir unterstützen uns gegenseitig, wir vertrauen und kümmern uns, und geben zurück. Dies sind elementare Werte unserer Gemeinschaft", sagt Eugène Staal, President of

Penta Hotels Worldwide.

Letzten Dezember hat die Hotelmarke die Initiative #PentaGives als tragende Säule ihrer globalen Nachhaltigkeitsaktivitäten ins Leben gerufen. Mit dieser Initiative engagieren sich Penta Mitarbeiter mit ihrer Arbeitszeit, die in soziale Projekte und Nachbarschaftsaktionen fließen.

"Geben und teilen sind Werte, die unsere Welt zu einem besseren Ort machen. In dem wir Geben, möchten wir nicht einfach Geld auf ein Bankkonto überweisen. Wir wollen tatsächlich etwas bewirken, indem wir uns direkt beteiligen und gemeinsam anpacken ", so Eugene weiter. Für den World Cleanup Day 2019 haben Penta Mitarbeiter im Zuge von #PentaGives über 980 Arbeitsstunden zusammengetragen.

Penta®, Teil der Rosewood Hotel Group, steht für eine neue Generation von Lifestyle-Hotels mit dem unverwechselbaren Neighbourhood-Feeling, die modernen Individual- und Geschäftsreisenden Komfort und Stil in entspannter Atmosphäre bietet. Mit ihrem einzigartigen Design und ihrem außergewöhnlichen Ansatz steht die Lifestyle-Marke für wahre Innovation im gehobenen Mittelklassesegment der Branche. Mit 28 Hotels in acht Ländern und auf zwei Kontinenten ist das Markenzeichen aller Hotels die Pentalounge - eine Kombination aus Lounge, Bar, Café und Rezeption - mit ihrem lockeren Wohnzimmer-Ambiente. Für weiter Informationen oder Buchungen besuchen Sie bitte www.pentahotels.com. Folgen Sie uns auf facebook.com/pentahotels und instagram.com/pentahotels.

