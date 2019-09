Global Youth Climate Action Declaration

Antwort der Jugend zum UN Climate Action Summit

New York/Wien. (OTS) - Die globale Jugendvertretung legt zum Start des Climate Action Summit, der auf Einladung von UN-Generalsekretär António Guterres im Vorfeld der jährlichen UN-Generalversammlung stattfindet, eine Deklaration vor. Sie ist als Antwort auf die fehlenden, klimapolitischen Ambitionen der Regierungen weltweit zu verstehen. Als zukünftige Generation arbeitet die globale Jugendvertretung vor Ort in New York zusammen, unterstützt von jungen Menschen weltweit, um den dringenden Handlungsbedarf zu unterstreichen. „Wir haben keine Zeit mehr für gegenseitige Schuldzuschreibungen. Entscheidungstäger*innen tragen unsere Zukunft in ihren Händen. Dieser Verantwortung müssen sie endlich gerecht werden,” erklärt Miriam Schönbrunn, Jugenddelegierte des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus.



Diese Presseaussendung unterstreicht die Dringlichkeit die durch die Klimakrise bereits entstandenen Auswirkungen zu mindern und sich an diese anzupassen. Der Inhalt dieser Deklaration wurde von jungen Klimaaktivist*innen aus der ganzen Welt als direkte Antwort auf die Herausforderungen, die uns in den kommenden Jahren bevorstehen werden, verfasst. Diese Deklaration unterstreicht außerdem die allgemeinen Handlungsempfehlungen, welchen alle Regierungen und Institutionen folgen müssen, um die Klimakrise zu bekämpfen.

Auszug aus der globalen Jugend-Klima-Deklaration: „Wir, die Jugend, stehen heute vereint mit der dringenden Forderung, Handlungen zur Bewältigung der grenzüberschreitenden Klimakrise zu setzen. Gemeinsam repräsentieren wir die globale Jugendvertretung, die entschlossen ist, die Integrität unserer Erde für alle Lebensformen, für die nachfolgenden Generationen und um unser eigenes Überleben, zu bewahren. Um unser fundamentales Recht auf eine bewohnbare, gesunde Umwelt zu erhalten, ist eine Zusammenarbeit aller Stakeholder unabdingbar. Es braucht Mobilisierung und eine Transformation unserer Hoffnung hin zum Handlen, um diese Grenzen zu durchrechen. Dies erfordert eine Zusammenarbeit, die vielleicht erste ihrer Art ist – Einklang auf persönlicher, lokaler, nationaler und internationaler Ebene. Wir sind fest entschlossen, die Klimakrise durch diese unumgänglichen Maßnahmen, welche detailliert in der globalen Jugend-Klima-Deklaration beschrieben sind, zu bewältigen.”

Weiter heißt es in der Deklaration:

„Wir machen euch für eure Handlungen verantwortlich. Wir schauen euch auf die Finger. Wir werden uns nicht erweichen lassen, bis wir eindeutig miterleben, dass jene notwendigen Maßnahmen, um das Leben auf diesem Planeten nachhaltig zu bewahren, auch ergriffen werden. Wir sehen keine andere Möglichkeit, als auf die Straße zu gehen und zu hoffen, dass ihr uns als intergenerationelle Partner unterstützen werdet, um für unsere gemeinsame Zukunft zu kämpfen.

An jene, die bereits den Mut und die Tapferkeit besitzen, uns in diesem Bestreben zu unterstützen – Vielen Dank.

An all jene, die noch immer auf den richtigen Moment, um zu Handeln warten – dieser Moment ist genau jetzt,” zeigt sich die globale Jugendvertretung gestärkt.

Hier ist die gesamte Deklaration und die Forderungen zu finden: http://bit.ly/globalyouthclimatedeclaration

CliMates Austria ist eine junge Organisation, die darauf abzielt, der Jugend in nationaler und internationaler Politik eine Stimme zu geben. Diese Presseaussendung wird heute weltweit von Jugendorganisationen ausgeschickt, die diese Deklaration unterstützen.

Global Youth Climate Declaration Die globale Jugendvertretung ruft zur Unterstützung dieser Deklaration mit einer Unterschrift auf: Jetzt unterschreiben

