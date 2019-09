Rotes Kreuz, Land und Energie Steiermark kooperieren: Krankentransporte ab sofort im Elektro-Bus

Österreich-Premiere in Bruck an der Mur

Graz (OTS) - Als erste Bezirksstelle in Österreich setzt das Rote Kreuz Bruck-Mürzzuschlag ab sofort im qualifizierten Krankentransport auf Elektromobilität. In Bruck an der Mur wird mit einem speziell umgebauten Bus das erste, rein elektrisch betriebene Krankentransportfahrzeug mit Tragesessel in den Dienst gestellt.

Schon seit einigen Jahren werden Elektrofahrzeuge bei der Hauskrankenpflege, Transporten von gehfähigen Patienten und Wirtschaftsfuhren eingesetzt.

Für das Rote Kreuz Bruck-Mürzzuschlag ist jetzt die Zeit gekommen, die neue Technologie auch für den qualifizierten Krankentransport auszuprobieren. Dabei werden Patienten, die auf eine sanitätsdienstliche Betreuung angewiesen sind, liegend oder sitzend in einem Tragsessel transportiert.

Die Entscheidung fiel auf den Elektro Kastenwagen NISSAN e-NV200, der rund 300 km im Stadtverkehr gefahren werden kann.

Das neue Fahrzeug wird in Bruck an der Mur in den Dienst gestellt, da durch die beiden Standorte des LKH Hochsteiermark in Bruck und Leoben und die daraus resultierenden Fahrten zwischen den beiden Häusern für diese Fahrzeugklasse die optimalen Bedingungen vorgefunden wurden.

Zur Umsetzung waren Bezirksstellenleiter Siegfried Schrittwieser und Bezirksgeschäftsführer Erwin Schume aber auch auf Partner zur Finanzierung und mit nötigen Know-how angewiesen.

„Uns ist nicht nur an der bestmöglichen Qualität unserer Mitarbeiter im Rettungsdienst für unsere Patientinnen und Patienten gelegen, sondern wir wollen für den Rettungsbezirk Bruck-Mürzzuschlag auch zukunftsorientiert Wege beschreiten und haben daher erstmals den Schritt in die E-Mobilität gewagt erklärt Siegfried Schrittwieser die Motivation, dieses Projekt zu starten.

„Ohne die großzügige Unterstützung durch das Land Steiermark bei der Anschaffung des Fahrzeuges sowie der Bereitstellung der Infrastruktur für die E-Tankstellen durch die Energie Steiermark wäre diese Projekt aber nicht umsetzbar gewesen - hierfür möchte ich mich im Namen des ganzen Rettungsbezirkes bei Landesrat Anton Lang und Christian Purrer von der Energie Steiermark AG bedanken“, so Schrittwieser weiter.

Die Förderung der Elektromobilität endet aber nicht bei der Anschaffung eines Elektrofahrzeuges. Für die Dienststelle Bruck an der Mur stehen zukünftig auch Ladestationen - sogenannte WallBoxen - für Mitarbeiter, aber auch für Gäste und Besucher von z.B. Erste-Hilfe-Kursen, zur Verfügung.

"Nachhaltigkeit durch Elektromobilität macht auch bei Einsatzorganisationen absolut Sinn. Wir wollen umweltfreundliche Mobilität ganz gezielt in jene Bereiche bringen, die bis dato noch überhaupt nicht bearbeitet wurden“, so die Vorstände der Energie Steiermark, Christian Purrer und Martin Graf.

"Mit dieser neuen Kooperation mit dem Roten Kreuz in Bruck-Mürzzuschlag setzen wir österreichweit ein deutliches Signal: Eines, das mit Sicherheit auch für Polizei und Feuerwehr hochinteressant ist. Auch bei diesen Einsatz-Organisationen ist eine sehr positive Bereitschaft in Sachen E-Mobility spürbar. Die Ladeinfrastruktur rund um die Einsatz-Zentrale in Bruck wurde von der Energie Steiermark mit zwei E-Tankstellen aufgerüstet - insgesamt haben wir landesweit mehr als 3,5 Millionen Euro investiert und inzwischen bereits über 800 Ladepunkte verfügbar".

Elektromobilität löst in naher Zukunft die alten, fossilen Antriebstechnologien ab. Die steirische Landespolitik hat sich dabei die Aufgabe zum Ziel gesetzt die besten Rahmenbedingungen für diese Mobilitätswende zu schaffen.„Mit der Landesstrategie 'Elektromobilität Steiermark 2030' haben wir die Weichen für eine breite Einführung der Elektromobilität in der Steiermark bereits gestellt. Unser Bundesland geht damit führend voran. In diesem Bereich der Blaulichtfahrzeuge gibt es aktuell noch sehr wenig Erfahrung. Daher unterstütze ich sehr gerne das Pilotprojekt der Bezirksstelle. Ich bedanke mich beim Bezirksstellenleiter Siegi Schrittwieser und seinem höchst engagierten Team für die vorbildliche Initiative und hoffe, dass noch viele weitere Bezirksstellen des Roten Kreuzes folgen werden.“ zeigt sich Landesrat Anton Lang bei der Präsentation des neuen elektrischen Krankentransportfahrzeuges erfreut.

Die Bevölkerung und alle Interessierten sind am Freitag, dem 27. September, von 12 bis 18 Uhr zum Tag der offenen Tür beim Roten Kreuz Bruck an der Mur eingeladen - hier besteht nicht nur die Möglichkeit, die RotKreuz-Dienststelle zu besuchen, sich die Rettungsautos anzusehen und Blut zu spenden, sondern auch das neue elektrische Krankentransportfahrzeug zu begutachten.

