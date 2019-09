REMINDER Pressekonferenz: Präsentation Berufsorientierungsplattform für digitale Berufe – Begeisterung für „Digitale Berufe“ wecken

Wien (OTS) - Die richtige Ausbildungs- und Berufswahl zu treffen, ist eine große Herausforderung für junge Menschen. Aber wie soll man sich für einen Beruf entscheiden, von dem man noch nie gehört hat? Gerade die Nachfrage nach hochspezialisierten IT-Arbeitskräften in der österreichischen Wirtschaft wird immer größer.

Die neue Orientierungsplattform www.digitaleberufe.at, die in Zusammenarbeit mit Unternehmen der Internetoffensive erstellt wurde, verbindet nun die beiden Bereiche Berufswahl und IT und zeigt darüber hinaus die Vielfalt an technischen und digitalen Berufen auf. Wir würden uns freuen, Sie bei der Pressekonferenz begrüßen zu dürfen.

Pressekonferenz: Präsentation Berufsorientierungsplattform für digitale Berufe

am Mittwoch, 25. September 2019, 10:00 Uhr

im Gymnasium Wien 9, Wasagasse 10, 1090 Wien

mit

Iris Rauskala, Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Michaela Novak-Chaid, Präsidentin der Internetoffensive und CEO von HP Austria

Rainer Kalkbrener, Vorstand Internetoffensive, Vorstand ACP Gruppe Jubin Honarfar, CEO und Co-Founder von whatchado

Franz Königshofer, Bildungsberater an der AHS Wasagasse

