AVISO: FPÖ-Wahlabend – AKKREDITIERUNG ERFORDERLICH!

Wien (OTS) - Die FPÖ verbringt den Wahltag und den Wahlabend am kommenden Sonntag von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr im FPÖ-Medienzentrum, Doblhoffgasse 3, Erdgeschoß, 1010 Wien, und in der „Prater Alm“ (Prater 71B, 1020 Wien). (Einlass: ab 18.00 Uhr). FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer wird nicht vor 22.00 Uhr zur Wahlfeier in der „Prater Alm“ eintreffen.

Für die Vertreterinnen und Vertreter der Medien ist sowohl für das FPÖ-Medienzentrum als auch für die „Prater Alm“ eine AKKREDITIERUNG unter elmar.selitsch @ fpoe.at bis Donnerstag, 26.09.2019, 15.00 Uhr erforderlich. Wir weisen darauf hin, dass wir Vertreterinnen und Vertreter der internationalen Medien aus Kapazitätsgründen ausschließlich für die „Prater Alm“ akkreditieren können.

