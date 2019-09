AVISO – Sonntag, 29. September: Wahlsonntag in der SPÖ-Zentrale

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ lädt anlässlich der Nationalratswahl am Sonntag, 29. September 2019, zum Wahlsonntag in die SPÖ-Bundesgeschäftsstelle ein. Für die VertreterInnen der Medien steht ab 14 Uhr die SPÖ-Wahlkampfzentrale als Medienzentrum zur Verfügung (Einlass nur mit Presseausweis!). Für BesucherInnen ist ab 16.45 Uhr das Festzelt vor der Löwelstraße geöffnet, in dem auch die Wahlberichterstattung verfolgt werden kann. ****

14.00 Uhr: SPÖ-Wahlkampfzentrale für MedienvertreterInnen geöffnet (Löwelstraße 18, Erdgeschoß, 1010 Wien)

16.45 Uhr: Festzelt vor der Parteizentrale für BesucherInnen geöffnet (Löwelstraße, 1010 Wien)

