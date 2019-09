styria digital one setzt auf neue DMP für contextual & cookieless Targeting

DSGVO-konforme Data-Management-Platform von 1plusX ermöglicht zukunftsweisendes Targeting gemäß kolportierter ePrivacy-Richtlinie

Wien (OTS) - Die styria digital one (sd one), Österreichs führende digitale Vermarktungsgemeinschaft, investiert in ihre Daten-Technologie und bietet für ihre Kunden ab sofort die DSGVO-konforme Targeting-Technologie von 1plusX im sd one Netzwerk an. Der Schweizer Technologieanbieter konnte besonders durch seine Machine-Learning-Kompetenz überzeugen und damit, dass er auch für die kolportierte ePrivacy-Richtlinie gerüstet ist.

Mit der Data-Management-Plattform (DMP) von 1plusX werden mittels Hochrechnung und kontextueller Datenanalyse Segmente für Real-Time-Targeting von Kampagnen gebildet. Dazu werden über die DMP nicht nur Nutzer- sondern auch Objekt-Profile anonymisiert aufgebaut und einzelne Artikel oder Videos mit Attributen versehen. So können in Echtzeit Vorhersagen erstellt werden, welche Inhalte bei welchen Nutzern die größten Erfolgsaussichten haben.

Die Styria-Medien im sd one Netzwerk wie kleinezeitung.at, DiePresse.com, ichkoche.at, wienerin.at, ligaportal.at, etc. sowie die Burda Lifestyle-Medien, Media in Progress, volume.at, wetter.tv, uvm. können somit die Performance ihrer Inhalte bei den Usern optimieren und Kunden so die Performance ihrer Kampagnen steigern.

Für Xenia Daum, Geschäftsführerin der styria digital one, ist die 1plusX-DMP eine wichtige Investition in die Zukunft: „Nach der DSGVO-Einführung standen wir, wie viele, vor der Herausforderung, wie wir mit Targeting in Zukunft den Interessen von Werbern, Publishern, Usern und Gesetzgebern am besten gerecht werden. Mit unseren neuen Targeting-Möglichkeiten ist dies nun realisierbar. Die 1plusX-Technologie ist DSGVO-konform, berücksichtigt die restriktivere Handhabung von 3rd-Party-Cookies, ermöglicht Kunden die beste Werbe-Performance und Usern das beste Lese- und Nutzererlebnis.“



styria digital one ist Österreichs führende Onlinevermarktungsgemeinschaft und innovativer Sparring-Partner für Unternehmen in der Digitalisierung. Die sd one verantwortet die digitale Vermarktung der österreichischen ‚Styria Media Group‘-Portale wie kleinezeitung.at, DiePresse.com, ichkoche.at, wienerin.at, ligaportal.at, uvm. sowie externer Online-Angebote wie Media in Progress, volume.at, wetter.tv, uvm. Für zahlreiche namhafte Kunden aus allen Branchen betreut die sd one die Konzeption, Umsetzung und Erfolgsmessung von Digital-Kampagnen inkl. Content-Erstellung sowie die Entwicklung von Digitalisierungsstrategien und neuen Kommunikationslösungen und Werbeprodukten. Das große Medien- und Kunden-Netzwerk, die vielfältige Digital-Expertise und die Vernetzung mit der Content-Marketing-Agentur Styria Content Creation machen die sd one zu einem vertrauenswürdigen und verlässlichen Partner für sämtliche digitalen Lösungen aus einer Hand. www.sdo.at

1plusX ist eine Advanced Data Management- und Predictive Marketing Platform, die mittels künstlich intelligenter Algorithmen Daten und Informationen berechnet, um das digitale Geschäft von Unternehmen messbar erfolgreicher zu machen. Durch das Zusammenführen von Informationen aus sämtlichen Kanälen und Touchpoints, erkennt die von 1plusX betriebene Plattform Verhaltensmuster von Nutzern, die in Echtzeit in Vorhersagen umgewandelt werden. Mithilfe dieser Vorhersagen können Unternehmen aus der Media-, Telekommunikations- und E-Commerce-Branche gezielt Werbung, Inhalte und Verkaufsaktivitäten optimieren. Dabei bleiben sie stets im Besitz ihrer Daten, die lediglich für die Ziele des jeweiligen Unternehmens eingesetzt werden. Die Qualität der Daten und Vorhersagen von 1plusX wird regelmäßig durch unabhängige Audits bestätigt. Das Unternehmen wurde vor zwei Jahren durch den CEO Jürgen Galler, Prof. Dr. Thomas Hofmann (ETH Zürich) sowie Joachim Schoss (Gründer von Scout24) gegründet. Das Team an den Standorten in der Schweiz, Hamburg, London und Paris setzt sich aus Talenten der internationalen Product- und Engineering-Szene zusammen. www.1plusx.com

