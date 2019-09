Aviso: Haus der Barmherzigkeit eröffnet Seminarzentrum Campus Collegialität

Wien (OTS) - Mit dem neuen Campus Collegialität steht dem Haus der Barmherzigkeit ab nun in Wien Ottakring ein neues Seminarzentrum für Forschung, Lehre und Ausbildung zur Verfügung. Das neue Wissenszentrum, dessen Realisierung durch eine Großspende der Collegialität Privatstiftung ermöglicht wurde, ist das Herzstück im neuen Bürogebäude des Haus der Barmherzigkeit in der Heigerleinstraße, dem neuen Sitz der HB Verwaltung. Der Campus Collegialität soll künftig ein starker Eckpfeiler für die Ausbildung in der Pflege und Langzeitbetreuung sein und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine ausgezeichnete Aus- und Weiterbildung gewährleisten. Am 3. Oktober wird das Seminarzentrum offiziell eröffnet.

Anlässlich der feierlichen Eröffnung laden wir Sie herzlich zu einem Fototermin vor Ort ein. Im Anschluss an den offiziellen Teil bitten wir zu einem gemütlichen Flying Lunch.

Begrüßung

Univ.-Prof. Dr. Christoph Gisinger

Institutsdirektor Haus der Barmherzigkeit



Interviews

Andrea Kapounek, MSc

Haus der Barmherzigkeit



Hofrat Dr. Ewald Wetscherek

Collegialität Privatstiftung



StR Peter Hacker

Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport

Segnung

In Vertretung SE Kardinal Christoph Schönborn

em. Univ.-Prof. Dr. Günter Virt

Institutsratmitglied

Moderation: Julia Schütze

Datum: Donnerstag, 3. Oktober 2019, 12.00 Uhr

Ort: Haus der Barmherzigkeit,

Heigerleinstraße 29,

1160 Wien



