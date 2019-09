Architektur im Ringturm: Albanien – Bauen im politischen Kontext der Jahrzehnte

Terminvorschau

Wien (OTS) - „Architektur im Ringturm“ holt Europas „terra incognita“ vor den Vorhang: Albanien. Im „unbekannten Land der Skipetaren“ stellt die Architektur eine relativ junge Kulturdisziplin dar. Seit dem Niedergang des kommunistischen Regimes steht die architektonische Entwicklung in Albanien ganz im Zeichen der Transition mit all ihren Erscheinungsformen. Die kommende – absolut sehenswerte – Ausstellung versammelt eine bemerkenswerte Auswahl an raren architektonischen Artefakten der vergangenen 100 Jahre aus ganz Albanien.

Kurator:

Adolph Stiller

In wissenschaftlicher Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe der Polis University in Tirana.

Presseführung:

Mittwoch, 9. Oktober 2019, 10:00 Uhr

Am Podium:

Adolph Stiller, Sotir Dhamo, Besnik Aliaj, Saimir Kristo

Ausstellungsort:

Ausstellungszentrum im Ringturm

Schottenring 30, 1010 Wien

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 9:00 bis 18:00 Uhr, freier Eintritt

(an Feiertagen geschlossen)

Ausstellungsdauer:

10. Oktober bis 22. November 2019

Presseinformation folgt! Weiteres Fotomaterial auf Anfrage. (Angabe Copyrights / honorarfrei nur im Rahmen der Berichterstattung über diese Ausstellung und Namensnennung des Fotografen)

