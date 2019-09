Wölbitsch: Wiener Wohnen unglaubwürdig bei Sozialmissbrauch im Gemeindebau

Gemeindewohnungen über Online-Plattformen zu mieten – Wiener Wohnen stellt Missbrauch von Steuergeld nur auf Zuruf ab

Wien (OTS) - „Eine einfache Online-Recherche hat ergeben, dass Gemeindewohnungen illegal über Online-Plattformen zur Weitervermietung an Touristen angeboten werden. Was hält Wiener Wohnen davon ab, selbst solche Recherchen anzustellen, um diesen Missbrauch von Steuergeld endlich abzustellen? Warum agiert man hier nur auf Zuruf und mediale Berichterstattung? Hat Wiener Wohnen überhaupt ein ehrliches Interesse daran, Sozialmissbrauch in Gemeindewohnungen zu beenden?“, fragt Stadtrat Markus Wölbitsch. „Wir haben selbst problemlos mehrere Nächte im Gemeindebau gebucht. Für Wiener Wohnen sollte es daher ein Leichtes sein, missbräuchlich verwendete Gemeindewohnungen aufzuspüren.“

Bei Gemeindewohnungen handelt es sich um steuerfinanzierte Sozialleistungen, die einkommensschwächeren, wohnungsbedürftigen Personen und Familien zur Verfügung gestellt werden sollen und nicht als billige Touristenunterkünfte zur persönlichen Bereicherung missbraucht werden dürfen. „Der Gemeindebau muss von der Stadtregierung endlich wieder sozial treffsicher gestaltet werden, damit er auch tatsächlich jenen zur Verfügung steht, für die er eigentlich gedacht ist“, so der ÖVP-Stadtrat und weiter: „Es braucht wieder Fairness und Gerechtigkeit für den sozialen Wohnbau in Wien. Die rot-grüne Stadtregierung trägt dafür die Verantwortung und muss Sozialmissbrauch im Gemeindebau endlich abstellen.“

