NR-Wahl: Straßenaktionen der SPÖ Kärnten zeigen wofür wir stehen, wofür wir kämpfen!

Sucher: Die Zukunft gemeinsam gestalten! Wir wollen erfolgreiche, zufriedene Menschen - und wir haben konkrete Pläne, wie wir dieses Ziel erreichen

Klagenfurt (OTS) - „Das Wahlprogramm der SPÖ ist absolut fundiert, detailliert und konkret. Wir haben eine klare Vision für eine erfolgreiches Österreich der sozialen Sicherheit und des Wohlstandes. 1.700 Euro Mindestlohn - steuerfrei, dass 1-2-3-Klimaticket, leistbares Wohnen, eine staatliche Garantie für Pflege und sichere, abschlagsfreie Pensionen - das politische Programm der SPÖ steht klar im Zeichen der Menschlichkeit, der Nachhaltigkeit und des sozialen Zusammenhaltes. Genau darauf wollen wir in den kommenden Tagen noch einmal aufmerksam machen“, erläutert SPÖ Kärnten Landesgeschäftsführer Andreas Sucher. Von heute, Dienstag, bis einschließlich Freitag, den 27., werden in ganz Kärnten, noch einmal die wesentlichsten Forderungen der SPÖ für Österreich präsentiert und in Erinnerung gerufen. Mitglieder der SPÖ Kärnten werden landauf, landab auf den - bereits durch vergangenen Wahlkämpfe bekannten Schildern - Inhalte und Ziele der SPÖ für die Menschen unseres Landes präsentieren. In Klagenfurt, Villach und den Bezirksstädten Kärntens präsentierte die SPÖ heute an neuralgischen Verkehrspunkten ihr Wahlprogramm, unter den vielen Frühaufstehern befanden sich auch Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser, NRAbg. und Kärntner Spitzenkandidat zur Nationalratswahl Philip Kucher und SPÖ Kärnten Geschäftsführer Andreas Sucher.

„Wir wollen uns vom politischen Mitbewerber auch in der Art der Wahlkampfführung unterscheiden. Die SPÖ Kärnten verzichtet bereits seit 2013 auf Plakate im Wahlkampf - das wurde auch von der Bundes-SPÖ respektiert und entsprechend sparsam werden SPÖ-Plakate - ausschließlich auf kommerziellen Plakatflächen - in Kärnten verwendet. Wir sind eine Partei der Inhalte, nicht der Inszenierung, deshalb werden wir keine Straßenkreuzungen oder Autobahnabfahrten mit Plakaten vollpflastern“, so Sucher, der darauf verweist, dass die größte Stärke der SPÖ immer noch aktive und engagierte Mitglieder sind und keine hoch bezahlten Spin-Doktoren. „Unsere Mitglieder laufen aus Überzeugung für die Werte der Sozialdemokratie und für die Bundesparteivorsitzende Pamela-Rendi Wagner, sie sind stolz auf unser Programm und auf die Vorsitzende - das wollen wir im Finish des Wahlkampfes noch einmal vor Augen führen.“

Ebenfalls Teil des von der SPÖ Kärnten geführten Wahlkampfes, ist die eigens ins Leben gerufene Aktion „Rot begrünt“. „Bis zum Wahlsonntag werden wir in Kärnten den 1.000 Baum eingepflanzt haben. Bleistifte statt Plastik-Kugelschreiber, Bäume pflanzen statt Feuerzeuge verteilen - wir haben die Zeichen der Zeit erkannt und handeln, während andere noch versprechen. Als politische VertreterInnen unseres Landes sind wir auch gefordert mit gutem Beispiel voran zu gehen, das hat nichts mit Symbolpolitik zu tun, sondern mit Verantwortung für die nächste Generation. Dem Klimawandel müssen wir entgegenwirken, den politischen Wandel in Österreich hingegen, müssen wir fördern und unterstützen“, so Sucher abschließend.

