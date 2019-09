40 Jahre TPA – 500 Gäste aus Wirtschaft und Industrie feiern

Geburtstags-Event in der Gösserhalle mit Rück- und Ausblicken

Freuden-Inventur Hanno Settele über das Geburtstagsfest von TPA

Chancen erkennen und ergreifen, unkonventionelle Wege gehen, eine stabile, gelebte Partnerschaft, in die jeder seine Stärken einbringen kann, und höchste Qualitätsansprüche an die eigene Arbeit Leopold Brunner, TPA-Partner und Mitglied des Managementteams

Nach dem Fall des Eisernen Vorhanges haben wir die strategische Entscheidung getroffen, unseren Kunden vor Ort die fachliche Begleitung zu bieten, die sie brauchen. Heute decken wir von Polen bis Albanien ganz Mittel- und Südosteuropa ab, wobei die Expansion noch nicht abgeschlossen ist Klaus Bauer-Mitterlehner, Klaus Bauer-Mitterlehner, Mitglied des Managementteams TPA

Wir sind ganz einfach die Besten! Karin Fuhrmann, Partnerin und Mitglied des Managementteams von TPA

Wien (OTS) - Von der Zwei-Personen-Kanzlei im niederösterreichischen Langenlois zur international erfolgreichen Unternehmensgruppe mit 1.500 Mitarbeitern und 30 Standorten in 12 Ländern: Eine Erfolgsgeschichte, die TPA am Donnerstag, 19. September 2019, mit knapp 500 Kunden und Freunden des Unternehmens in der Gösserhalle in Wien feierte.



Das Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen blickte dabei nicht nur zurück auf eine erfolgreiche Historie sondern vor allem in die Zukunft, wurden doch rund um das Jubiläum wichtige Meilensteine gesetzt, etwa mit dem Umzug des Wiener Standortes ins ICON Vienna, der Eröffnung des Standortes Linz und der Übernahme von Moore Stephens Central Audit in Polen. ORF-Publikumsliebling Hanno Settele als Moderator sowie ein fulminanter Showact mit Tänzern und drohnengesteuerten Ballons rundeten das stimmungsvolle Event ab.

Hier geht es zum Video des Events



Zur „ Freuden-Inventur “ (Zitat Hanno Settele) wurde das Geburtstagsfest von TPA, zu dem die Partnerinnen und Partner anlässlich des 40jährigen Bestandsjubiläums luden. „ Chancen erkennen und ergreifen, unkonventionelle Wege gehen, eine stabile, gelebte Partnerschaft, in die jeder seine Stärken einbringen kann, und höchste Qualitätsansprüche an die eigene Arbeit “: Das waren und sind laut Leopold Brunner, TPA-Partner und Mitglied des Managementteams, die wichtigsten Erfolgsfaktoren für TPA. Außerdem sei es immer gelungen, mit Mut und Weitblick in neue Länder zu gehen, aber dabei die regionale Präsenz niemals aus den Augen zu verlieren, so Brunner.

Klaus Bauer-Mitterlehner, ebenfalls Mitglied des Managementteams ergänzt: „ Nach dem Fall des Eisernen Vorhanges haben wir die strategische Entscheidung getroffen, unseren Kunden vor Ort die fachliche Begleitung zu bieten, die sie brauchen. Heute decken wir von Polen bis Albanien ganz Mittel- und Südosteuropa ab, wobei die Expansion noch nicht abgeschlossen ist .“



Auch in Österreich werde das Unternehmen weiter wachsen und mittelfristig in allen Bundesländern vertreten sein, so TPA-Partner Leopold Kühmayer, weiteres Mitglied des Managementteams.



Speziell im Immobilienbereich machte sich das Unternehmen seit seiner Gründung einen Namen weit über Österreichs Grenzen hinaus. „ Wir sind ganz einfach die Besten! “, stellte die renommierte Immobilienexpertin Karin Fuhrmann, Partnerin und Mitglied des Managementteams von TPA im Gespräch mit Hanno Settele fest und erinnerte an die Anfangsjahre des Unternehmens, als die „Steuernische“ Immobilien in den Fokus rückte. Schon damals spezialisierte sich die Kanzlei unter anderem auf Bauherren-, Anleger- und Leasingmodelle und fokussierte sich u.a. auf die Betreuung internationaler Investoren und machte sich auf diese Weise international einen Namen.



Konstanter Expansionskurs

1979 als Zwei-Personen-Kanzlei in Langenlois gegründet, setzte TPA ab den 1990er Jahren voll auf Expansion. Insgesamt zehn österreichische Standorte entstanden, im Jahr 2000 lag die Mitarbeiterzahl bereits bei 400. Auch in Mittel- und Südosteuropa wuchs das Unternehmen kräftig: 1993 wurde eine Gesellschaft in Budapest (Ungarn) gegründet, es folgten Standorte in Tschechien (1999), Slowakei (2001), Slowenien (2003), Polen (2005), Kroatien (2006), Rumänien (2007), Bulgarien (2008) und Serbien (2010). 2012 kam ein eigener Standort in Albanien dazu und 2019 schließlich ein Büro in Montenegro.



Zuletzt hat TPA im September 2019 seine Präsenz auf dem polnischen Markt weiter verstärkt. Durch die Übernahme von Moore Stephens Central Audit im September gehört TPA nun zu den größten Beratungsunternehmen in Polen. Weitere Standorte in Mittel- und Südosteuropa sind geplant. Mit der Mitgliedschaft beim Baker Tilly International Netzwerk sind die 12 Länder der eigenständigen TPA Gruppe auch weltweit bestens vernetzt.



Gemeinsam in die Zukunft



Viele Wegbegleiter dieser erfolgreichen Entwicklung, Freunde und Kunden feierten bis nach Mitternacht in der Gösserhalle mit den Partnerinnen und Partnern von TPA – darunter auch internationale Vertreter von Baker Tilly sowie der Mittel- und Südosteuropäischen Standorte der TPA Gruppe.

Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA feiert 2019 40-jähriges Jubiläum und ist eines der führenden Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in 14 österreichischen Niederlassungen in Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St.Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl beschäftigt. Die TPA Gruppe ist – mit rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Gerald Sinabell | Head of Corporate Communications

T. 01 588 35-428

gerald.sinabell @ tpa-group.at



Mag. Isabel Segrelles | Corporate Communications

T. 01 588 35-217

isabel.segrelles-vaello @ tpa-group.at