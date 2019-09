Europa Donna: Erfolgreicher 6. Österreichischer BrustkrebspatientInnen-Kongress

Wissensvermittlung und Vernetzung im Vordergrund der hochkarätigen Veranstaltung

Wien/Linz (OTS) - Anlässlich des bevorstehenden Brustkrebsmonats Oktober lud Europa Donna am 21. und 22. September bereits zum 6. Mal zum Brustkrebs-PatientInnen Kongress ins Courtyard Marriott in Linz. Renommierte BrustkrebsexpertInnen berichteten von neuesten Entwicklungen in Sachen Brustgesundheit. Mit rund 150 TeilnehmerInnen durfte sich das PatientInnen-Netzwerk über einen Besucherrekord freuen. Mehr über Europa Donna: www.europadonna.at

„Wir setzen mit unserem 6. Österreichischen Brustkrebs-PatientInnen-Kongress in erster Linie auf Wissensvermittlung durch ExpertInnen – alles evidenzbasiert und patientInnengerecht aufgearbeitet. Darüber hinaus wollen wir eine Plattform zur Vernetzung bereitstellen und den Austausch fördern. Ich freue mich außerordentlich, dass unser Angebot von Betroffenen und Angehörigen so positiv aufgenommen wurde“ , freut sich Europa Donna-Präsidentin Mona Elzayat über den erfolgreichen Kongress.

Der thematische Bogen der heurigen Veranstaltung war breit gefächert und spannte sich von „Familiärer Brustkrebs“ und „Digital Health – Telemedizin“ über „Moderne Aspekte der Schmerztherapie“ sowie „Rehabilitation mit Fokus auf Polyneuropathie“ und „Narbenentstörung“ bis hin zur „Breast Care Nurse“ und der „Palliativmedizin“. „Mir war diesmal besonders wichtig, einen ganzen Tag unter das Motto ‚Schmerz‘ zu stellen, da viele BrustkrebspatientInnen unter chronischen Schmerzen leiden“ , betonte Präsidentin Elzayat. Mit dabei waren an die 150 PatientInnen und Angehörige. Für Europa Donna-Mitglieder war die Teilnahme am Brustkrebskongress kostenfrei.

Die ausführliche Kongress-Nachlese finden Sie unter www.europadonna.at/presse



