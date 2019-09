Krebsforschung an der MedUni Wien laufend fördern!

13. Krebsforschungslauf am 5. Oktober 2019 im Alten AKH

Wien (OTS) - Am Samstag, 5. Oktober 2019, findet von 10.00 bis 14.00 Uhr der 13. Krebsforschungslauf der MedUni Wien am Unicampus Altes AKH statt. Jede Runde die einer Meile entspricht (1,6 km) zählt – egal ob gelaufen und gegangen – und fördert direkt die Krebsforschung an der MedUni Wien. Die Startspende von 20 Euro und alle weiteren eingenommenen Spenden fließen direkt in Krebsforschungsprojekte der MedUni Wien. Einfach hinkommen, spenden und mitlaufen!

„Forschung ist die effizienteste Weise, Krebs die Stirn zu bieten. Mit Ihrer Spende unterstützen Sie unsere wissenschaftliche Arbeit und tragen zum Fortschritt in der Krebsmedizin bei. Dafür danken wir als ForscherInnen herzlichst. Kommen Sie und laufen Sie mit!“ sagt Maria Sibilia, Leiterin des Instituts für Krebsforschung der MedUni Wien, Interimistische Leiterin des Comprehensive Cancer Center (CCC) der MedUni Wien und des AKH Wien sowie Mitglied des Komitees der „Initiative Krebsforschung“. Im Vorjahr waren rund 3.700 LäuferInnen beim Krebsforschungslauf am Start.

Einfach starten und locker laufen

Beim Krebsforschungslauf geht es nicht um die Bestzeit, sondern darum, entspannt am Fortschritt in der Onkologie mitzuwirken. Man kann als individuelle Läuferin bzw. Läufer teilnehmen, als Firmenteam starten oder als Runden-Pate mitwirken. Firmenteams melden sich im Vorfeld an, alle anderen tun das vor Ort im Alten AKH.

Ab 9 Uhr ist die Anmeldung am 5. Oktober 2019 gegen eine Mindestspende von 20 Euro offen, Der Einstieg in den Lauf ist jederzeit zwischen 10 und 14 Uhr möglich. Die Laufshirts gibt es bereits jetzt im Shop der MedUni Wien (Eingangshalle AKH beim MedUni Point) ebenfalls um 20 Euro zu erwerben. Etwa einhundert Partner ermöglichen den Krebsforschungslauf – wie zu Beispiel ASKÖ-WAT Wien als Sportverband und die Universität Wien, die den Campus zur Verfügung stellt.

Alles für die Forschung

In den vergangenen Jahren konnte mit Hilfe der bisherigen 12 Krebsforschungsläufe über 1 Million Euro eingenommen werden. Jeder einzelne Cent dieser Summe kam einem der innovativen Krebsforschungsprojekte, die an der MedUni Wien durchgeführt werden, zugute. Aktuell werden zehn wissenschaftliche Studien durchgeführt, die aus den Erlösen des Krebsforschungslaufs gefördert werden. Die Auswahl erfolgte durch eine international besetzte ExpertInnen-Jury, über 80 Projekte hatten sich beworben.



Alle Infos gibt es hier:

www.meduniwien.ac.at/krebsforschungslauf und www.facebook.at/krebsforschungslauf

Krebsforschungslauf 2019

Datum: 05.10.2019, 10:00 - 14:00 Uhr

Ort: Universitätscampus (Altes AKH)

Spitalgasse 2-4, 1090 Wien, Österreich

Url: http://www.meduniwien.ac.at/krebsforschungslauf

Rückfragen & Kontakt:

Medizinische Universität Wien

Mag. Johannes Angerer

Leiter Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

+431 40160 - 11 501

Mobil: +43 664 800 16 11 501

johannes.angerer @ meduniwien.ac.at

http://www.meduniwien.ac.at