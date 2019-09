Globale Medizintechnik-Unternehmen Hamilton Bonaduz und Sonova wählen ANAQUA für ihr IP-Management aus

Köln/Boston (ots) - Zwei Schweizer Innovatoren stärken die Präsenz des IP-Softwareanbieters in der DACH-Region

Anaqua, der führende Anbieter von Lösungen für das Management von Innovationen und geistigem Eigentum, gab heute bekannt, dass die Schweizer Medizintechnik-Unternehmen Hamilton Bonaduz und Sonova sich für die ANAQUA-Plattform entschieden haben, um ihre globalen Patent- und Markenportfolios zu verwalten.

Diese Vereinbarungen stärken die Präsenz von Anaqua in der wichtigen DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) weiter.

"Wir freuen uns, mit Hamilton Bonaduz und Sonova zwei weitere globale Innovatoren in der wachsenden Kundengemeinschaft von Anaqua begrüßen zu dürfen", sagte Bob Romeo, CEO von Anaqua. "Ihr Beitritt spiegelt das kontinuierliche Wachstum von Anaqua in der DACH-Region sowie unsere Zusammenarbeit mit Kunden auf der ganzen Welt wider, um IP in Geschäftserfolg umzuwandeln."

Hamilton Bonaduz ist spezialisiert auf die Entwicklung, Herstellung und Anpassung von Präzisionsmessgeräten, automatisierten Laborarbeitsplätzen und Probenmanagementsystemen. Mit ANAQUA verfügt die IP-Abteilung von Hamilton Bonaduz nun über ein einheitliches, durchgängiges Innovationsmanagementsystem - von der Ideenerfassung über die Patentverfolgung bis hin zur Portfolioverwaltung und Monetarisierung. Das Unternehmen wird auch die Finanzmanagement-Lösung von Anaqua nutzen, um die gesamte Arbeit des IP-Teams zu unterstützen.

Ebenfalls zur Anaqua-Kundengemeinschaft gehört nun Sonova, ein führender Anbieter von innovativen Hörsystemen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden eines der umfassendsten Produktportfolios der Branche - von Hörgeräten über Cochleaimplantate bis hin zu drahtlosen Kommunikationslösungen. Sonova wird die ANAQUA-Software einsetzen, um die effiziente Verwaltung und Verfolgung der wertvollen geistigen Eigentumsrechte des Unternehmens zu gewährleisten, einschließlich der Beschleunigung seiner Patent- und Markenverwaltungsprozesse. Sonova kann auch auf Anaquas Patentrecherche- und Analyseplattform AcclaimIP zugreifen. Auf diese Datenbank mit über 100 Millionen globalen Patentdatensätzen können Benutzer zurückgreifen, um die Aktivitäten von Wettbewerbern zu verfolgen, fundiertere Anmelde-, Lizenzierungs- und Verlängerungsentscheidungen zu treffen und ihr Patentportfolio zu monetarisieren.

Über Anaqua

Anaqua ist ein Premiumanbieter von integrierten End-to-End Lösungen für das Management von Innovationen und geistigem Eigentum und wird von über 50 % der 25 führenden US-Patentanmelder und über 50 % der 25 weltweit führenden Marken sowie einer wachsenden Zahl der renommiertesten Anwaltskanzleien genutzt. Der Hauptsitz des global tätigen Unternehmens befindet sich in Boston, weitere Niederlassungen finden sich quer durch Europa und Asien. Weltweit wird die IP-Plattform von Anaqua von fast einer Million IP-Führungskräften, Rechtsanwälten, Anwaltsfachangestellten, Administratoren und Innovatoren genutzt. Die Lösungssuite des Unternehmens verbindet Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und anhand von Technologie ermöglichten Services, um eine intelligente Umgebung zu schaffen, die als Informationsgrundlage für IP-Strategien dient, IP-Entscheidungen ermöglicht und die IP-Tätigkeit optimiert. Weitere Informationen finden Sie unter anaqua.com.

Über Hamilton Bonaduz

Hamilton Bonaduz ist einer der Technologieführer in den Bereichen Life Science, Lagertechnik, Messtechnik und Medizintechnik. Das Unternehmen ist seit mehr als 60 Jahren ein weltweit führender Hersteller mit Sitzen in Reno, Nevada, Franklin, Massachusetts, Timisoara, Rumänien, Bonaduz, Schweiz und Niederlassungen auf der ganzen Welt.

Über Sonova

Sonova ist ein führender Anbieter von innovativen Hörsystemen. Das Unternehmen handelt mit seinen Kerngeschäftsmarken Phonak, Unitron, Hansaton, Advanced Bionics und AudioNova. Die 1947 gegründete Gruppe ist heute in über 100 Ländern der Welt präsent und beschäftigt über 14.000 Mitarbeiter. In allen Geschäftsbereichen und mit der Unterstützung der Hear the World Foundation verfolgt Sonova die Vision einer Welt, in der jeder die Freude am Hören genießt und somit ein Leben ohne Einschränkungenen führen kann.

Rückfragen & Kontakt:

Ansprechpartner:

Achim von Michel

WORDUP PR

E-Mail-Adresse: presse @ wordup.de

Tel: +49 (0)89 2 878 878 0