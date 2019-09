Promoting the Best Awards

Wien (OTS) -



Die Vereinigung Österreichischer Unternehmensjuristen (VUJ) und Women

in Law vergeben gemeinsam die "PROMOTING THE BEST"- Awards



Die Awards werden an Rechtsabteilungen und Rechtsanwaltskanzleien

vergeben, die sich besonders verdient machen. Gesucht wurden u.a.

die beste Rechtsabteilung, die innovativsten Legal Tech Projekte im

Rechtsbereich und Rechtsanwaltskanzleien, die seit 2016 die besten

Rechtsanwältinnen und UnternehmensjuristInnen gewinnen und fördern.



Nach der Verleihung bietet ein Empfang die Gelegenheit zum

Netzwerken.



Anmeldung unter https://promotingthebest.at/



Datum: 8.10.2019, 18:30 - 22:00 Uhr



Ort:

Loos Haus

Michaelerplatz 3, 1010 Wien



Url: https://promotingthebest.at/



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Sophie Martinetz

Seinfeld Professionals Infrastruktur GmbH & Co KG

Tel + 43 (0) 1 715 11 15 oder M + 43 (0) 6649747272

s.martinetz @ seinfeldprofessionals.at

https://promotingthebest.at/