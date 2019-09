Simmeringer helfen Simmeringern: Veröffentlichung der bisherigen Vereinstätigkeiten

Offenlegung der Projekte und Finanzen zur vollen Transparenz und Nachvollziehbarkeit

Wien (OTS) - Der im Juni 2016 gegründete Verein „Simmeringer helfen Simmeringern“ legt den 1. Transparenzbericht mit allen bisherigen Projekten sowie Einnahmen und Ausgaben vor.

Die Spendenprojekte beginnen mit der Sanierung des Spielplatzes im Schloss Neugebäude, umfassen die direkte Nachbarschaftshilfe mit der Finanzierung einer notwendigen Untersuchung eines 3-jährigen Buben, das Bereitstellen von Schlafsäcken für die Notschlafstelle Simmering, ein Charity-Pokerturnier zum Ankauf eines Deckenliftes für einen 14-jährigen Buben und den Kauf samt Installation einer Gasheizung für eine Simmeringer Mindestpensionistin.

Ein Highlight war das Benefizkonzert mit dem aus Simmering stammenden Sänger Michael Seida, mit dessen Erlös ein Kunst- und Kulturprojekt für die NMS Hasenleitengasse finanziert wurde. Für eine Simmeringerin gab es ein Weihnachtswunder – nach 3 Jahren in der kalten Wohnung wurden ihre Schulden bei der Fernwärme Wien übernommen und sie konnte erstmals wieder ein „warmes Weihnachten“ feiern.

Die Weihnachts-Charity 2018 des Vereins „Simmeringer helfen Simmeringern“ stand unter dem Motto „Gemeinsam für Justin“. Der 14-jährige Justin aus Simmering leidet am Down-Syndrom Trisomie 21. Viele freiwillige Helfer unterstützten das Projekt und schenkten am Christkindlmarkt am Simmeringer Enkplatz Glühwein und Punsch aus und es wurde eine großartige Welle an Hilfsbereitschaft ausgelöst. An den dort erzielten Spenden zusammen mit weiteren Beteiligungen an der Charity-Aktion konnten insgesamt 7.944,90 Euro gesammelt werden. Im Juli 2019 trat Justin gemeinsam mit seinen Eltern und seiner Schwester die Reise nach Antalya an. Der ganzheitliche Ansatz der Delfintherapie soll seine Konzentration längerfristig steigern und sich auch positiv auf Justins Selbstvertrauen sowie seine Sprachfähigkeit auswirken, die Therapie zeigt bereits erste Erfolge.

Alle Details zu diesen Projekten sowie deren Finanzierung sind im Transparenzbericht nachzulesen. Im PDF-Format ist der Transparenzbericht unter www.simmeringerhelfensimmeringern.at abrufbar, bzw. kann dieser per Email an kontakt @ simmeringerhelfensimmeringern.at angefordert werden.

BV a.D. Eva-Maria Hatzl, Gründerin, erste Obfau und nunmehrige Obmann-Stellvertreterin: „Seit der Gründung des Vereins ‚Simmeringer helfen Simmeringern“ im Juni 2016 konnten wir Menschen mit besonderen Bedürfnissen auf ganz viele Arten helfen.

Dank des großen Engagements unserer Vereinsmitglieder, den vielen privaten Unterstützerinnen und Unterstützern, sowie den Kooperationen mit regionalen Unternehmen war es uns möglich, zahlreiche Hilfsprojekte im Bezirk Wien-Simmering mit finanziellen Zuwendungen zu bedenken.

Schon von Beginn des Vereins ‚Simmeringer helfen Simmeringern‘ an war es mir sehr wichtig, dass die Menschen auch die Möglichkeit bekommen, nachzulesen und sich zu informieren, was wir mit den erhaltenen Spenden bewirken konnten.

Dazu gehört auch die lückenlose Erfassung der Vereinsfinanzen und so freue ich mich, mit dem 1. Transparenzbericht unseres Vereins alle bisherigen Projekte vorzustellen und die Spendenbilanzen zu präsentieren.“

Abg.z.NR. Dr. Harald Troch, seit der Gründung Vorstandsmitglied des Vereins und Vereinsobmann, führt weiter aus: „Eine Initiative wie ‚Simmeringer helfen Simmeringern‘ wäre in allen 23 Wiener Gemeindebezirken – und darüber hinaus – wünschenswert, denn es gibt viele Bereiche wo die staatliche Hilfe nicht greift.

Und so bin ich sehr stolz darauf, dass wir mit unserem Verein zielgerichtet, rasch und unbürokratisch im Bezirk Simmering jenen Menschen helfen können, die unserer Unterstützung bedürfen. Denn es heißt nicht umsonst, dass nur wer wirklich schnell hilft, eben auch doppelt hilft.

Seit der Übernahme der Obmannschaft von Eva-Maria Hatzl im Mai 2018 darf ich mit dem Vereinsteam an der weiteren Umsetzung unseres Anliegens arbeiten.“

Simmeringer helfen Simmeringern

Der unabhängige Verein „Simmeringer helfen Simmeringern“ unterstützt bedürftige Menschen in Simmering und basiert auf einer Initiative engagierter Persönlichkeiten aus dem Bezirk. Durch die großzügige Unterstützung regionaler Unternehmen konnte schon mehreren Familien in akuten Notsituationen geholfen werden. Die Tätigkeit des Vereins ist freiwillig und nicht auf Gewinn ausgerichtet.

Mehr Informationen unter: www.simmeringerhelfensimmeringern.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Ortrun Gauper

Zentrum für Strategische Kommunikation

T: +43 1 934 66 40 400

E: o.gauper @ aggurat.com