ARBÖ: Umzug, Demo und die 2. Runde im ÖFB-Cup sorgen für Verkehrsstaus in Wien!

Die Autofahrer in Wien müssen diese Woche einige Veranstaltungen berücksichtigen, um nicht im Stau oder vor gesperrten Straßen zu stehen.

Wien (OTS) - Gesundheitswesen-Demonstration am Dienstag:

Neben dem Erste Bank Vienna Night Run (der ARBÖ berichtete) findet am Dienstag, dem 24.09.2019, ab 16:30 Uhr auch noch eine Demonstration im 9. Bezirk in Wien statt. Die Demonstranten versammeln sich bereits eine halbe Stunde vor Marschbeginn in der Spitalgasse auf Höhe Nummer 23. Spaziert wird dann über die Sensengasse, die Währingerstraße, die Straße des 8. Mai, über die Reichsratsstraße, die Felderstraße und abschließend eine Runde um das Rathaus. Der ARBÖ rechnet mit ca. 1.000 Teilnehmern und warnt daher auf den betroffenen Straßen vor kurzfristigen Sperrungen. „Bis ca. 18 Uhr kann und wird es zu temporären Verkehrssperren kommen, weshalb die Autofahrer die betroffenen Straßen besser meiden sollten“, rät ARBÖ Verkehrsexperte Jürgen Fraberger.

Rapid – Salzburg: ein Klassiker im Allianz-Stadion am Mittwoch:

Erfahrungsgemäß ist rund um das Allianz-Stadion am Mittwoch, dem 25.09.2019, mit stärkeren Verkehrsaufkommen zu rechnen. Mehr Zeit sollten Autofahrer auch auf der Wientalstraße und der Hadikgasse einplanen. Zwischen 19:00 und 20:45 Uhr, sowie zwischen 22:15 und 23:45 Uhr sind wegen des Besucherzu- und Abstromes außerdem mit Sperren der Linzer Straße, der Deutschordenstraße (ab Hadikgasse) und der Keißlergasse (ab Bahnhofstraße) zu rechnen. „Auch die Zufahrt von Matchbesuchern zu den Parkgaragen ist nur eingeschränkt möglich. Da auch nur wenige Parkplätze zur Verfügung stehen, ist es ratsam mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen“, meldet der ARBÖ Informationsdienst.

Umzug brasilianischer Musikband am Donnerstag:

Zu weiteren temporären Verkehrssperren kommt es am Donnerstag, dem 26.09.2019 im 3. Wiener Gemeindebezirk. Hier versammeln sich ca. 150 Personen am Schwarzenbergplatz im Bereich des Hochstrahlbrunnens und ab 10 Uhr wird über die Schwarzenbergstraße, die Mahlerstraße, dem Herbert von Karajan Platz zum Opernring marschiert. Weiter geht es dann über die Operngasse zum Albertinaplatz, die Spiegelgasse, die Plankengasse und die Seilergasse hin zum Graben und zum Stephansplatz. „Ab 13 Uhr ist mit keinen Behinderungen mehr im Straßen- oder öffentlichen Verkehr zu rechnen“, informieren die ARBÖ Verkehrsexperten.

