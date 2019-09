SOS Mitmensch: Wen wählen Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft?

Heute öffnen in allen Bundesländern Wahllokale für die „Pass Egal Wahl“

Wien (OTS) - An fünfzehn Standorten in ganz Österreich öffnen heute Wahllokale für Menschen, die bei der Nationalratswahl aufgrund ihrer Staatsbürgerschaft nicht wahlberechtigt sind. Das Ergebnis dieser symbolischen „Pass Egal Wahl“ werde nicht repräsentativ sein, betont SOS Mitmensch, aber es werde ein Stimmungsbild jener Menschen abgeben, die aktiv ein Zeichen für eine inklusive Demokratie setzen wollen.

Mehr als 2.000 WählerInnen als Zielgröße

„Wir wollen die größte „Pass Egal Wahl“ der Geschichte abhalten, um der wachsenden Demokratiekluft in Österreich entgegenzutreten. An der letzten Wahl beteiligten sich fast 2.000 Personen mit Pässen aus 75 Ländern. Dieses Mal rechnen wir mit einem neuen Rekord an TeilnehmerInnen“, sagt Alexander Pollak, Sprecher von SOS Mitmensch, und verweist darauf, dass erstmals in allen Bundesländern Wahllokale für Menschen ohne österreichischen Pass öffnen.

Prominente Unterstützung

Zur Pass Egal Wahl haben sich zahlreiche Prominente angekündigt, darunter ORF-Star Dirk Stermann, FM4-Moderatorin Julie McCarthy, Sängerin Eloui, die Musical-Stars Drew Sarich und Ann Mandrella sowie die Mitinitiatorin des Frauenvolksbegehrens Lena Jäger. Mit ihrer Teilnahme an der Wahlaktion werben sie für eine Demokratie, die auch in Österreich lebende Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft mit umfasst.

Mehr als nur Symbolik

„Es braucht eine offene Diskussion über die fehlende politische Beteiligungsmöglichkeit von immer mehr hier geborenen bzw. schon Jahre hier lebenden Menschen. Der gegenwärtige Ausschluss tut unserer Demokratie nicht gut“, so Pollak, der in der „Pass Egal Wahl“ mehr als nur eine symbolische Initiative sieht, denn „wer einmal dabei war, weiß, diese Wahl ist ein demokratischer Akt, der die TeilnehmerInnen tief berührt“.

Ablauf der Pass Egal Wahl beim Wiener Wahllokal am Minoritenplatz:

15.00 Uhr – Eröffnung der Wahl

15.30 Uhr – Dirk Stermann, Julie McCarthy, Drew Sarich, Ann Mandrella, Franziska Abgottspon (Eloui) und Lena Jäger kommen zur Stimmabgabe

16.30 Uhr – Live-Auftritt Daniel Serrano

17.00 Uhr – Live-Auftritt Laura Rafetseder

18.00 Uhr – Live-Auftritt ESRAP & Gasmac Gilmore

20.00 Uhr - Wahlschluss und Start der Stimmauszählung

ca. 22.30 Bekanntgabe des österreichweiten Wahlergebnisses

Weitere Informationen zur Pass Egal Wahl finden Sie auf der Webseite von SOS Mitmensch.

Rückfragen & Kontakt:

SOS Mitmensch, Zollergasse 15/2, 1070 Wien

Alexander Pollak

0664 512 09 25

apo @ sosmitmensch.at

www.sosmitmensch.at