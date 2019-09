Die ARBÖ-Wochenend-Verkehrsprognose / Tipps zum Wochenendverkehr:

Wiener Wiesn, Demo in Graz, Herbstferien in Deutschland und der Wachau-Marathon - am Wochenende ist ordentlich was los!

Wien (OTS) - ARBÖ Verkehrsexperte Jürgen Fraberger gibt Tipps zum Wochenendverkehr und zu den größten Veranstaltungen des Landes.

Wiener Wiesn:

Ab Donnerstag, dem 26. September, verwandelt sich auch dieses Jahr wieder die Kaiserwiese vor dem Wiener Riesenrad in die allseits beliebte Wiener Wiesn, wo gepflegtes Brauchtum, zeitlose Tradition und Geselligkeit aufeinander treffen. Künstler wie Andy Borg, die Ausseer, die wilden Kaiser oder auch Nino de Angelo, Roberto Blanco und die Jazz Gitti sorgen mitunter tausenden Besuchern bis inkl. 13. Oktober für tolle Stimmung. ARBÖ Mitglieder profitieren außerdem am 26. September und am 10. Oktober und erhalten 15 % Ermäßigung.

Der ARBÖ Tipp: Besucher erreichen die Kaiserwiese im 2. Wiener Gemeindebezirk am besten öffentlich mit den U-Bahnlinien U1 und U2 (Praterstern), aber auch über die S-Bahn S1-S3, S7 und S15. Verzichten Sie also bei der Anreise auf das eigene Fahrzeug. Sollte dies nicht möglich sein, können Sie ihr Fahrzeug in der Parkgarage in der Ausstellungsstraße, der Perspektivstraße oder am Handelskai sicher abstellen.



Demo in Graz:

Am Freitag, dem 27. September, wird in der steirischen Hauptstadt unter dem Motto #week4CLIMATE gestreikt und demonstriert. Die kritische Klimasituation soll so noch mehr Menschen bewusst gemacht werden und die Politik zum Handeln bewegen. Um 11 Uhr ist deshalb am Hauptplatz beim Biofest ein Flashmob geplant. Anschließend um 12 Uhr startet der Demonstrationszug am Griesplatz. Marschiert wird über die Radetzkybrücke, zum Opern- und Burgring, hin zur Erzherzog-Johann-Allee und über die Hof- und Bürgergasse zum Tummelplatz.

Der ARBÖ Tipp: Die Demonstranten können und werden den innerstädtischen Verkehr beeinträchtigen. Am Freitagnachmittag sollte man deshalb als Autofahrer die betroffenen Straßen und Plätze bestmöglich meiden.



Herbstferienbeginn in Teilen von Deutschland:

Kaum hat die Schule in Österreich wieder begonnen, dürfen sich die Schüler in Hessen und Rheinland-Pfalz schon wieder über zweiwöchige Ferien freuen. Die Herbstferien bis inkl. 13. Oktober nützen viele Familien für einen Kurztrip oder Urlaub in den Nachbarstaaten Deutschlands.

Der ARBÖ Tipp: Beinahe jedes der kommenden Wochenenden bis Anfang November starten ein oder gleich mehrere deutsche Bundesländer in die Herbstferien. Es gilt deshalb die Wartezeiten an den deutsch-österreichischen Grenzen im Auge zu behalten und gegebenenfalls etwas mehr Zeit wegen der Polizeikontrollen einzuplanen.





Wachau-Marathon

Auch dieses Jahr findet Ende September, genauer gesagt am 29. des Monats, der Wachau-Marathon statt. Aufgeteilt wurde die Strecke durch die schöne Wachau in den Viertelmarathon und Teammarathon (startet in Achleiten), in den Halbmarathon und Nordic Walking HM (startet in Spitz) und in den Marathon und Staffelmarathon (startet in Emmersdorf). Als Zielort wurde erneut Krems an der Donau auserkoren.

Der ARBÖ Tipp: Autofahrer sollten beachten, dass die Laufstrecke, die Donaustraße (B3), ab 8 Uhr für den Verkehr komplett gesperrt wird. Außerdem gibt es vor Ort begrenzte Parkmöglichkeiten. Für den Event stehen außerdem spezielle Busse, Schiffe und Züge zur Verfügung. Läufer sollten das Transportmittel bei der Anmeldung gleich mitbuchen, denn die Transportmittel sind im Startgeld inkludiert.





