Clearlake unterstützt Unifrax mit dem Kapital zum Erwerb der chinesischen Dongxiang Glass Product Co.

Tonawanda, New York (ots/PRNewswire) - Unifrax, ein führender weltweiter Anbieter von Spezialmaterialien hoher Leistung, die für Wärmemanagement, Emissionskontrolle, Batterien, Spezialfilter und Feuerschutz verwendet werden, der von der Clearlake Capital Group L.P. (gemeinsam mit bestimmten verbundenen Unternehmen "Clearlake") unterstützt wird, hat heute die Unterzeichnung eines bindenden Vertrages zum Erwerb der Aktiva der Shenyang JiuQing Dongxiang Glass Product Co. Ltd ("DX") bekannt gegeben, eines führenden Anbieters von Hochleistungs-Spezialfasern in China im Besitz der Familie Li. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion werden nicht offengelegt.

"Wir sind höchst erfreut, im Zuge der weiteren Stärkung der globalen Führungsposition von Unifrax DX sowie die Produkte und die Tradition der Exzellenz, welche die Familie Li aufgebaut hat, willkommen zu heißen", sagte John Dandolph, Präsident und CEO von Unifrax. "Der Markt für mikrofeine Glasfasern in den Bereichen Batterien und Filtration expandiert schnell und die Hinzufügung ergänzender Kapazitäten, Mitarbeiter und Produkte in China ermöglicht uns, unserem wachsenden nationalen und internationalen Kundenstamm besser zu dienen. Dieser wichtige Erwerb ist ein weiterer Markstein unserer langfristigen Wachstumsstrategie und Zielsetzung, die Welt umweltfreundlicher, sauberer und sicherer zu gestalten. Dies geschieht durch Produkte, welche Energie sparen, die Verschmutzung reduzieren und den Feuerschutz verbessern."

Ning Li, Gründer von DX, setzte hinzu: "Wir haben als Familienbetrieb begonnen und sind erfreut, dass Unifrax unsere Werte und Begeisterung für die Zukunft teilt. Wir sind überzeugt davon, dass das Unternehmen, das durch die Zusammenfügung dieser engagierten und talentierten Teams entsteht, bestens für weiteren Erfolg positioniert ist und sind erfreut, Teil der Wachstumsgeschichte von Unifrax zu werden."

"Diese Transaktion passt hervorragend zur globalen Plattform von Unifrax, da sie weitere spezialisierte Glasfaserprodukte hinzufügt", sagten José E. Feliciano, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von Clearlake und Colin Leonard, Partner bei Clearlake. "Dies ist ein weiterer Zuerwerb im Plan von Unifrax für Entwicklung und Zukäufe und ergänzt die wachsende Präsenz von Unifrax in Asien."

INFORMATIONEN ZU CLEARLAKE

Die Clearlake Capital Group L.P. ist eine führende private Investmentfirma und wurde 2006 gegründet. Die Firma konzentriert sich auf bestimmte Sektoren und geht Partnerschaften mit Managementteams der Weltklasse ein. Dies geschieht durch die Bereitstellung langfristigen und geduldigen Kapitals für dynamische Unternehmen, die Nutzen aus dem Ansatz der betrieblichen Verbesserung von Clearlake unter der Kennzeichnung O.P.S.® ziehen. Die Kernsektoren, welche Clearlake anzielt, sind Industrie und Energie, Software- und Technologiedienstleistungen, sowie Verbraucher. Clearlake verwaltet derzeit Aktiva von mehr als 10 Milliarden USD und seine leitenden Investment-Gesellschafter waren bei mehr als 100 Investments führend oder begleitend tätig. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.clearlake.com.

INFORMATIONEN ZU UNIFRAX

Unifrax ist ein weltweit führender Anbieter von Spezialfasern hoher Leistung und anorganischer Materialien, die bei Anwendungen unter hohen Temperaturen in Industrie, Filtration, Batterien und Feuerschutz im Einsatz sind. Sie sparen Energie, reduzieren die Umweltverschmutzung und fungieren als Brandschutz. Das Unternehmen betreibt 31 Fertigungsstätten in den USA, Europa, im Nahen Osten, in Russland, Asien, Südafrika und Lateinamerika und beschäftigt weltweit ca. 2.300 Mitarbeiter. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.unifrax.com.

INFORMATIONEN ZU DX

Die Shenyang JiuQing Dongxiang Glass Product Co. Ltd (DX) ist eine Gesellschaft in privater Hand. Es handelt sich um eine große und spezialisierte Gesellschaft, die Glasprodukte herstellt, wie Standardkomponenten, Rohglas und mikrofeine Glasfasern.

