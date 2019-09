Tierischer Klubtag am 4. Oktober in allen Wiener Pensionistenklubs

Im Monat der SeniorInnen laden am Welttierschutztag, 4.10.2019 die 150 PensionistInnenklubs alle Generationen zum Miteinander zum Thema Mensch und Tier.

Wien (OTS) - Das gab es noch nie! Alle 120 PensionistInnenklubs für die Stadt Wien und 30 Häuser zum Leben des Kuratorium Wiener PensionistInnen-Wohnhäuser (KWP) schenken am Freitag, den 4. Oktober am Welttierschutztag ihre Aufmerksamkeit den Tieren. In sämtlichen PensionistInnenklubs und SeniorInnen.Treffs der Stadt sowie in den Häusern zum Leben wird an diesem Tag tierisches Programm für Groß und Klein geboten. Sei es gemeinsames Hundekuchen-Backen, Tierlieder singen, eine tierische Party oder Ausflüge – überall stehen die Tiere im Mittelpunkt. Neben Wiener SeniorInnen sind auch Kinder, Jugendliche und Erwachsene herzlich willkommen! Denn die Türen sind an diesem Tag für jede Generation geöffnet.

Und damit die Tiere auch etwas von diesem Tag haben, laden Spendenboxen ein sich für den Tierschutz zu Engagieren. Der hundertprozentige Erlös geht nämlich an den Verein ‚Freunde der Tierecke‘. Maggie Entenfellner, Schirmherrin der Aktion ‚Tierischer Klubtag‘, ist unter anderem durch ihre Fernsehsendungen im ORF eine der einflussreichsten TierschützerInnen des Landes: „Es erreichen mich jeden Tag Anrufe von TierfreundInnen in Notsituationen und von Menschen, die sich ihr Haustier nicht mehr leisten können. Diesen Menschen und deren Tiere wollen wir mit dieser Aktion helfen“, so Entenfellner.

Nebst Rettungshundestaffeln und Insektenhaus-Bauen werden am 4.10. auch Ausflüge für SeniorInnen angeboten. Der Schönbrunner Tiergarten, das Schmetterlingshaus oder das Haus des Meeres sind nur ein paar der tollen Highlights! Außerdem gibt es berührende Lesungen und interessante Vorträge – selbstverständlich rund um das Thema Tier.

Und wer gerne in seinem eigenen Grätzl bleibt, findet einen Streichelzoo im Klub ums Eck, denn an diesem Tag sind auch die Haustiere der KlubbesucherInnen herzlich willkommen! Die PensionistInnenklubs für die Stadt Wien, die Häuser zum Leben und Maggie Entenfellner freuen sich tierisch auf die BesucherInnen.

Tierischer Klubtag

Genau Infos bekommen Sie bei unserer Klub-Hotline 01 313 99 170 112 oder auf unserer Website www.pensionistenklubs.at



Datum: 04.10.2019, 13:00 - 17:00 Uhr

Ort: alle Klubs

Wien, Österreich

Hier bekommen Sie alle Infos: Hier erfahren Sie das Programm! Hotline: 01 313 99-170112

