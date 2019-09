Die China Brand Show startet im Rahmen der EMO 2019 in Hannover

Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die China Brand Show, die vom Handelsministerium der Volksrepublik China (MOFCOM) ausgerichtet wird, hat in dieser Woche auf der EMO Hannover 2019 in Hannover, Deutschland, begonnen.

Die vom Büro für die Entwicklung des Außenhandels (Trade Development Bureau, TDB) des Handelsministeriums zusammen mit der CMEC International Exhibition Co. Ltd. organisierte Veranstaltung startete fulminant.

Teilnehmer bei der Eröffnung waren, neben den Vertretern des Büros für die Entwicklung des Außenhandels des Handelsministeriums, Dr. Horst Schrage, Geschäftsführer der IHK Niedersachsen, Herr Liang Feng, Präsident der China National Machine Tool Corp., Herr Gerhard Hein, Leiter des Bereichs Wirtschaft und Statistik beim Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW), und Herr Wu Chupeng, stellvertretender Geschäftsführer der CEMC International Exhibition Co. Ltd.

Insgesamt nahmen an der Eröffnungsveranstaltung rund 80 Delegierte aus der chinesischen und der deutschen Werkzeugmaschinenindustrie teil.

Teilnehmer aus China und aus dem Ausland waren sich darin einig, dass die Ausstellung eine ausgezeichnete Gelegenheit für Markenwerbung sowie für den Austausch und die Zusammenarbeit in der Branche darstellt. Firmen aus China verhilft eine Teilnahme an der Veranstaltung dazu, ihre Stärken zu demonstrieren und ihr weltweites Unternehmensprofil zu fördern.

Zudem ist sie hilfreich bei der Förderung des Austauschs zwischen chinesischen und deutschen Betrieben, der Vertiefung des gegenseitigen Verständnisses und bei der Schaffung von mehr Geschäftsmöglichkeiten.

Ebenfalls bei der Veranstaltung dabei waren Vertreter von chinesischen Unternehmen, wie der Luoyang Bearing Research Institute Co. Ltd., Shandong LEIMING Laser und der Jinan Xintian Technology Co. Ltd.

Die EMO ist die weltweit führende Veranstaltung der Werkzeugmaschinenindustrie. Sie gilt seit ihrer Gründung vor 70 Jahren als Stimmungs- und Konjunkturbarometer für die globale Werkzeugmaschinenindustrie. Die Ausstellung bietet für viele Maschinenbauer aus China die Chance, globale Geschäftsmöglichkeiten auszuloten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.emo-hannover.de/event/china-brand-show/MAT/94650

Informationen zum TDB

Das Büro für die Entwicklung des Außenhandels (Trade Development Bureau, TDB) ist die offizielle Agentur des Handelsministeriums der Volksrepublik China für die Förderung des Außenhandels und hat seit 2015 weltweit bereits mehr als 30 Veranstaltungen zur Förderung von Marken durchgeführt. Durch die Gestaltung von Ausstellungsflächen, die Vorstellung neuer Produkte und die Vorbereitung von Einzelgesprächen hat das Büro eine Plattform für die Bewerbung und Vorstellung von chinesischen Marken im Ausland aufgebaut.

