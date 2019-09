YuppTV sichert sich digitale Rechte für die BCCI Home Season 2019-20

Atlanta (ots/PRNewswire) - YuppTV, die weltweit führende OTT-Plattform für südasiatische Inhalte, hat die digitalen Streaming-Rechte für die BCCI Home Season 2019-20 erworben. Auf diese Weise wird YuppTV all seinen Nutzern in Kontinentaleuropa (nichtexklusiv), den SAARC-Ländern (außer Indien), Mittel- und Südamerika sowie Zentralasien das am freudigsten erwartete Cricket-Großereignis dieses Jahres bieten. Cricket-Fans im Nahen Osten können auf der YuppTV-Plattform auch die Paytm Südafrika-Tour durch Indien streamen.

- Wird das mit Spannung erwartete Cricket-Großereignis Fans in Kontinentaleuropa (nichtexklusiv), SAARC-Ländern (außer Indien), Mittel- und Südamerika sowie Zentralasien präsentieren

- YuppTV sichert sich auch nichtexklusive digitale Rechte im Nahen Osten für die Paytm Südafrika-Tour durch Indien

Uday Reddy, Gründer und CEO von YuppTV, kommentierte die neueste Entwicklung wie folgt: "Wir freuen uns, dass wir auf unserer Plattform ständigen Live-Zugriff auf alle Cricket-Geschehnisse bieten, die sich in der mit Spannung erwarteten BCCI Home Season 2019-20 abspielen. Durch den Erwerb von nichtexklusiven digitalen Rechten an der lange erwarteten Cricket-Saison geben wir Cricket-Enthusiasten auf der ganzen Welt die Möglichkeit, ihre Lieblings-Sportstars in Aktion zu erleben. Die Entwicklung unterstreicht auch unser anhaltendes Engagement, Millionen von Nutzern rund um den Erdball einen bequemen Echtzeit-Zugang zu hochkarätigen Sportereignissen zu ermöglichen."

Die aus insgesamt 26 Spielen bestehende Heimsaison hat mit der Paytm Südafrika-Tour durch Indien am 15. September 2019 mit einem Spiel in Dharamsala begonnen. Als Konkurrenten werden auch Bangladesch, Westindien, Simbabwe und Australien gegen Indien antreten, bevor Südafrika die Heimsaison mit einem Endspiel am 18. März 2020 in Kalkutta abschließt. Alle Spiele finden in Indien über mehrere Städte verteilt statt, unter anderem in Bengaluru, Mohali, Mumbai, Delhi, Pune, Indore, Rajkot, Vizag, Chennai, Hyderabad und Guwahati.

Informationen zu YuppTV:

YuppTV ist einer der weltweit größten internetbasierten Anbieter von TV- und On-Demand-Diensten für südasiatische Inhalte mit mehr als 250 TV-Kanälen und über 3000 Filmen in 13 Sprachen. YuppTV erhielt Finanzmittel von Emerald Media, einer panasiatischen Plattform, die von der führenden globalen Investmentfirma KKR für Investitionen in den Medien- und Unterhaltungssektor gegründet wurde, wobei Emerald Media eine beträchtliche Minderheitsbeteiligung in Höhe von 50 Millionen USD an dem Unternehmen erwarb. Zuvor erhielt YuppTV in einer ersten Finanzierungsrunde Finanzmittel vom Poarch Creek-Indianerstamm in Alabama.

YuppTV ist derzeit die Nummer 1 unter den Internet-Pay-TV-Plattformen für im Ausland lebende Inder und die größte Internet-TV-Plattform für Premium-Inhalte in Indien. YuppTV ist die am häufigsten heruntergeladene indische SmartTV-App und zeichnet sich außerdem durch 13 Millionen mobile Downloads mit einer Benutzerbewertung von 4,0 aus.

Weitere Informationen finden Sie unter www.yupptv.com.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/999310/Uday_Reddy.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/839837/YuppTV_Logo.jpg