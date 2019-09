Auftakt zum Bau des yamm!-Restaurants am Wiener Praterstern

Nach vielfältigen Attraktivierungsmaßnahmen der Stadt Wien: Stadt Wien begrüßt weitere Aufwertung des zentralen Verkehrsknotenpunkts

Wien (OTS) - Lebensfreude, Genuss und Nachhaltigkeit: In der ehemaligen Polizeistation am Wiener Praterstern eröffnet in rund einem Jahr ein neues yamm!-Restaurant mit Greißlerei und insgesamt über 170 Sitzplätzen im Innen- und Außenbereich. Der Praterstern zählt mit täglich 150.000 PassantInnen und Fahrgästen zu einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte Wiens. Die Stadt Wien hat in den letzten Jahren auf Initiative von Bürgermeister Michael Ludwig eine Vielzahl von Maßnahmen zur Aufwertung des Platzes gesetzt. Bereits im Dezember beginnt der Bau der neuen Polizeistation. In der alten Polizeistation wird nun das kulinarische Angebot mit dem yamm! am Platz ausgeweitet, es werden neue Maßstäbe im Sinne der Nachhaltigkeit gesetzt.

Heute Vormittag wurde mit Öffi-Stadträtin Ulli Sima, Pratersternkoordinator Paul Oblak (Leiter Kompetenzzentrum grüne und umweltbezogene Infrastruktur), Markus Teufel (yamm! Geschäftsführer) und den KENH Architekten der Startschuss zum Bau des yamm! am Wiener Praterstern gesetzt. Die Fertigstellung des neuen yamm! ist bis Ende 2020 geplant. Die Vision von yamm! ist es, neue Maßstäbe im Sinne der Nachhaltigkeit zu schaffen und den Gästen ein buntes Speise-, Patisserie- und Getränkeangebot zu bieten. Das yamm! am Praterstern soll zum Verweilen und Genießen einladen und gleichzeitig ein Hotspot für all diejenigen sein, die auf der Suche nach einem gesunden und nachhaltigen Angebot zum Mitnehmen sind. Weitere Standorte sind das yamm! am Wiener Schottentor gegenüber der Universität Wien und das yamm! am Naschmarkt.

Öffi-Stadträtin Ulli Sima freut sich über die kulinarische Erweiterung des Angebots und die damit verbundene weitere Aufwertung des Pratersterns: „Gemeinsam mit Wiener Linien, ÖBB, Wiener Polizei und Geschäftstreibenden vor Ort hat die Stadt in den letzten Jahren viele Maßnahmen gesetzt, um den Praterstern wieder zu einem attraktiven Platz für die WienerInnen, die vielen PendlerInnen und TouristInnen zu machen. Im Dezember startet bereits der Bau der neuen Polizeistation direkt am Platz, und es ist erfreulich, dass nun die alte Polizeistation nachgenutzt wird und sich darin ein neuer, kompetenter Partner vor Ort gefunden hat.“ Sima begrüßt auch die vielen geplanten Begrünungsmaßnahmen des neuen Lokals, die gerade in Zeiten der zunehmenden - klimawandelbedingten - Hitzeinseln von zentraler Bedeutung sind.

Das neue yamm!-Restaurant mit Greißlerei will die altbekannten Aromen, Eindrücke und Erlebnisse eines Feinkostladens in modernem Design ins Herz der Leopoldstadt bringen. Das integrative Restaurantkonzept umfasst zudem eine ganzheitlich nachhaltige Restaurantführung, welche die Säulen Müllvermeidung, ökologischer Fußabdruck, Bioressourcen, Regionalität, Saisonalität und Gesundheit in den Mittelpunkt stellt. Zudem setzt das yamm! auf Produkte in bester Bio-Qualität und die Unterstützung von heimischen Klein- und Mittelbetrieben. „Unsere Gäste tragen durch ihren Besuch im yamm! am Praterstern nicht nur zu einer nachhaltigen Lebensweise bei, sondern werden von unserem Team mit Köstlichkeiten für alle Sinne verwöhnt“, erklärt Dr. Markus Teufel, yamm! Geschäftsführer.

Architektur und Nachhaltigkeit

Als gestalterisches Leitmotiv gilt die sternenförmige Anordnung der Bestandsräume, welche durch fünf Raumboxen in Stahl-Glas Leichtbauweise erweitert werden. Dadurch wird das Restaurant mit Licht durchflutet und es wird eine helle und freundliche Atmosphäre geschaffen. Im Innenraum sollen alle eingesetzten Materialien so nachhaltig und natürlich wie möglich sein. Im Zentrum des Sterns bildet ein biologischer Greißler das Herzstück des yamm!. Ein Gastgarten bietet unter schattigen Bäumen, Markisen und Sonnenschirmen bis zu 78 Personen Platz zum Verweilen. Für die kleinen Besucher wird es darüber hinaus einen 80 m2 großen Naturerlebnisgarten mit Motorikpark geben. Umrahmt wird das yamm! durch eine artenvielfältige, naturnahe und insektenfreundliche Bepflanzung, geplant ist eine intensive Dachbegrünung sowie eine aufwendige Gartenbepflanzung. Das Hausdach wird außerdem mit fünf Bienenstöcken für die lokale Honigproduktion bestückt.

Stadt Wien forciert die Attraktivierung am Praterstern

Der Praterstern ist mit täglich 150.000 PassantInnen und Fahrgästen einer der meist frequentierten Verkehrsknotenpunkte Wiens. Auf Initiative von Bürgermeister Michael Ludwig wurden im Frühjahr 2018 zahlreiche bauliche, sicherheitsrelevante und organisatorische Maßnahmen auf den Weg gebracht. Es wurde die Präsenz der Polizei, Sozialarbeiter und Sicherheitsteams der ÖBB und der Wiener Linien verstärkt und ein Alkoholverbot verhängt. Weitere Maßnahmen umfassen ein neues Beleuchtungskonzept, die Verbesserung der Aufenthaltsqualität, die verstärkte Kontrolle der Hausordnung, die verstärkte Reinigung des Platzes, die kulturelle Platznutzung während der Sommermonate und die Ernennung eines Pratersternkoordinators zur Vernetzung aller Akteure und Koordination aller Aktivitäten und Maßnahmen am Praterstern.

Eckdaten

Gastgarten: mit 172 m2 und 78 Sitzplätzen

mit 172 m2 und 78 Sitzplätzen Innenraum: mit 367 m2 und 96 Sitzplätzen

mit 367 m2 und 96 Sitzplätzen Grünfläche gesamt: 318 m2 (inkl. intensiver Dachbegrünung)

318 m2 Erlebnis und Naturgarten für Kinder: 80 m2

80 m2 Kinderwagengaragen: 6 Stück

6 Stück Projektentwicklung: IES Immobilien-Projektentwicklung GmbH

IES Immobilien-Projektentwicklung GmbH Landschaftsplaner: DnD Landschaftsplanung ZT GmbH

DnD Landschaftsplanung ZT GmbH Visualisierung: OLN – Office Le Nomade a brand by IONOMO GmbH

OLN – Office Le Nomade a brand by IONOMO GmbH Generalplaner: KENH Architekten ZT GmbH

