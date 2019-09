Lotto: Nach Fünffachjackpot je 2,3 Mio. nach OÖ, NÖ und ins Burgenland

Alle drei millionenbringenden Quicktipps wurden am Freitag gespielt

Wien (OTS) - Der Schlüssel zum Tor in die Welt der Lotto Millionäre war diesmal eine Kombination aus den Ziffern 1, 2, 3, 4 und 5. Denn Fortuna programmierte das Schloss zum Fünffachjackpot mit den „sechs Richtigen“ 3, 14, 23, 25, 32 und 41. Und drei Spielteilnehmer hatten tatsächlich diese Kombination auf ihren Wettscheinen. Ein Oberösterreicher aus dem Traunviertel, ein Niederösterreicher aus dem Weinviertel und ein Burgenländer gewannen damit mehr als 2,3 Millionen Euro. Alle drei Gewinner waren per Quicktipp erfolgreich, und alle drei waren am Freitag, den 20. September in ihrer Annahmestelle, um ihr Glück mit Hilfe des Computers zu versuchen. Der Oberösterreicher und der Burgenländer am Vormittag, der Niederösterreicher am Abend.

Insgesamt wurden mehr als 8 Millionen Tipps auf gut 12,6 Millionen Wettscheinen abgegeben. Damit wurden 61,4 Prozent aller möglichen Tipps abgedeckt, und mit den drei Sechsern ging auch Serie der Sechsfachjackpots (aus den drei Fünffachjackpots zuvor wurde jeweils ein sechsfacher) zu Ende.

Gleich zehn Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit der Zusatzzahl 26. Für zwei Niederösterreicher, zwei Oberösterreicher, zwei Burgenländer, zwei Tiroler, einen Vorarlberger und einen Kärntner bedeutet dies einen Gewinn von jeweils rund 26.000 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Sonntag keinen Sechser. Die Gewinnsumme von rund 550.000 Euro wurde auf die 112 Fünfer aufgeteilt, die sich somit über je mehr als 6.000 Euro freuen durften. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 150.000 Euro.

Joker

Vier Wettscheine trugen die richtige Joker Zahl, und auf allen vier war auch das „Ja“ angekreuzt. Zwei Kärntner, ein Wiener und ein Niederösterreicher erhalten jeweils rund 93.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 22. September 2019

3 Sechser zu je EUR 2.345.548,40 10 Fünfer+ZZ zu je EUR 25.958,30 259 Fünfer zu je EUR 1.093,30 573 Vierer+ZZ zu je EUR 148,20 10.588 Vierer zu je EUR 44,50 13.417 Dreier+ZZ zu je EUR 15,80 162.014 Dreier zu je EUR 5,20 522.427 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 03 14 23 25 32 41 Zusatzzahl: 26

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 22. September 2019

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 112 Fünfer zu je EUR 6.056,10 5.905 Vierer zu je EUR 19,40 95.004 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 01 05 11 21 25 42

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 22. September 2019

4 mal EUR 92.988,30 20 mal EUR 8.800,00 178 mal EUR 880,00 1.753 mal EUR 88,00 18.890 mal EUR 8,00 183.500 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 4 5 5 9 2 3

