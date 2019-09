2 festliche Klavier-Konzerte im Amtshaus Margareten

Wien (OTS/RK) - Die Vereinigung „Kunst-und Kulturverein Take 5“ hat 2 erbauliche Veranstaltungen im Festsaal im Amtshaus Margareten (5., Schönbrunner Straße 54) auf die Beine gestellt: Stücke von Chopin interpretiert die formidable Pianistin Elzbieta Mazur am Dienstag, 24. September. Dieses Konzert ist der zweite Teil der Musik-Trilogie „Hommage an Frederic Chopin“ und trägt den Titel „Dem Herzen nach, ein Pole“. Anfang des Konzerts: 19.00 Uhr. Am Mittwoch, 25. September, findet der Abschluss der Trilogie „Die schönsten Seiten der Lyrik“ statt. Ab 19.30 Uhr beeindruckt der Klavier-Virtuose Philippe Devaux seine Zuhörerinnen und Zuhörer mit dem Programm „Von S. Rachmaninow bis M. Magin“. Der Zutritt ist an beiden Abenden frei. Die Organisatoren bitten jeweils zu einem Sekt-Empfang und freuen sich auf „großzügige Spenden“ der Anwesenden. Der Bezirk unterstützt die 2 Kultur-Termine. Fragen dazu beantwortet der „Take 5“-Sprecher, Philippe Loward, per E-Mail: verein.take5@gmail.com.

Allgemeine Informationen:

Kunst- und Kulturverein Take 5: https://vereintake5.jimdo.com/

Pianistin Elzbieta Mazur: www.elzbietamazur.de/

Pianist Philippe Devaux: www.philippedevaux.com/en/index.html

Kulturelle Aktivitäten im 5. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

