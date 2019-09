„DIE.NACHT“: Andrea Eckert und Peter Klien bei „Willkommen Österreich“ am 24. September

Außerdem: Neue Folge von „Arthurs Gesetz“ mit Jan Josef Liefers

Wien (OTS) - „Gute Nacht Österreich“ statt „Willkommen Österreich“. „WÖ“-Außenreporter Peter Klien hat nun seine eigene Show – immer donnerstags um 21.55 Uhr in ORF 1. In einer neuen Ausgabe von „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 24. September 2019, um 22.05 Uhr in ORF 1 besucht er seine Ex-Chefs im Studio. Außerdem ist Schauspielerin, Intendantin, Dokumentarfilmerin und „Vorstadtweiber“-Neuzugang Andrea Eckert zu Gast. Gleich danach um 23.10 Uhr steht die dritte Folge des schwarzhumorigen Serienhits „Arthus Gesetz“ mit Jan Josef Liefers, Martin Gedeck und Nora Tschirner auf dem „DIE.NACHT“-Programm.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.05 Uhr

Aktuell läuft die vierte Staffel der Erfolgsserie „Vorstadtweiber“ montags um 20.15 Uhr in ORF 1. Eine der Neuzugänge ist Andrea Eckert. Sie spielt Greta Morena, eine Luxus-Lady aus München, die die Wiener Weiberszene ordentlich aufmischt. „Meine Rolle der klugen, scharfzüngigen Greta Morena ist mir sehr ans Herz gewachsen“, sagt Andrea Eckert. Die Schauspielerin steht nicht nur selbst vor der Kamera oder auf der Bühne, sie inszeniert auch zum Beispiel als Intendantin der Raimundspiele Gutenstein. Oder dreht selbst Filme, wie die Dokumentationen über Filmproduzent Eric Pleskow oder Kaffeehauslegende Josefine Hawelka. In „Willkommen Österreich“ sprechen Stermann und Grissemann mit der vielseitigen Künstlerin.

Peter Klien und „Willkommen Österreich“ gehören seit 2012 zusammen. Damals begann der Solo-Kabarettist für die Late-Night-Show Gags zu schreiben. 2016 trat Peter Klien dann selbst vor die Kamera und machte als skrupelloser „Willkommen Österreich“-Außenreporter Karriere. Seit knapp drei Wochen hat Peter Klien mit „Gute Nacht Österreich“ seine eigene Show. Bedeutet das das Ende der Zusammenarbeit zwischen „Willkommen Österreich“ und dem „Reporter ohne Grenzen“? Stermann und Grissemann treffen ihren Kollegen und werden diesen und andere Sachverhalte klären.

„Arthurs Gesetz“: Folge 3 um 23.10 Uhr

Arthur schmiedet einen perfiden Plan, um seine Frau Martha ein für alle Mal los zu werden. Nur so steht seinem Neuanfang mit Jesse nichts im Wege. Doch zuvor muss er noch in die Leichenhalle einbrechen, um eine Autopsie des von ihm getöteten Zuhälters zu verhindern. Leichter gesagt als getan. Denn nach einem Tipp von Claudia Lehmann (Nora Tschirner) sind nun auch die Klein Biddenbacher Gangster hinter Arthur her.

