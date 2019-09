„Report“ über eine Entscheidung in letzter Minute und maßgeschneiderte Wahlwerbung

Am 24. September um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Susanne Schnabl präsentiert den „Report“ am Dienstag, dem 24. September 2019, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Entscheidung in letzter Minute

Immer mehr Wählerinnen und Wähler entscheiden erst kurz vor der Stimmabgabe, manche gar erst in der Wahlzelle, wen sie wählen. Der Schlussphase des Wahlkampfes kommt damit eine besondere Bedeutung zu. Ernst Johann Schwarz und Alexander Sattmann analysieren, worauf es in den letzten Tagen vor dem Wahlsonntag ankommt. Welche Effekte haben politische Aktivitäten und Ereignisse auf das Wahlverhalten, die in den letzten Tagen vor der Wahl passieren – etwa die Ermittlungen gegen den früheren Wiener Grünen-Politiker Christoph Chorherr? Wie und mit welchen Mitteln kurbeln Parteien in den letzten Stunden die Mobilisierung noch einmal an?

Klima-Check

Dieser Wahlkampf ist vom Klimawandel geprägt. Aber führen die unterschiedlichen Konzepte der wahlwerbenden Parteien zum Ziel? Bis 2030 soll Strom nur mehr aus erneuerbaren Energiequellen kommen, die CO2-Emissionen müssen drastisch reduziert werden. Die Österreicherinnen und Österreicher emittieren das meiste CO2 beim Autofahren und Heizen. Für manche ist die einzige Lösung, um von fossiler auf nachhaltige Energie umzulenken, eine CO2-Steuer. Für andere bedeutet diese lediglich, die Kluft zwischen Arm und Reich zu vertiefen. Sophie-Kristin Hausberger und Martina Schmidt recherchieren für den „Report“.

Zwei derer, die die Wahlprogramme der Parteien einem Klimacheck unterzogen haben, sind zu Gast im Studio:

Sigrid Stagl, Ökonomin, Wirtschaftsuniversität Wien

Karl Steininger, Ökonom, Wegener Center for Climate and Global Change, Universität Graz

Maßgeschneiderte Wahlwerbung

Der Wahlkampf auf Facebook und Instagram wird immer wichtiger. Die Parteien können dabei viel zielgerichteter vorgehen als bei herkömmlicher politischer Werbung. Micro-Targeting heißt das Zauberwort: Die politischen Botschaften werden punktgenau auf die Userinnen und User zugeschnitten und je nach deren Alter, Wohnort und Interessen adaptiert. Wie die Parteien dabei vorgehen, ist ein streng gehütetes Geheimnis. Handelt es sich um legitime, zielgruppenorientierte Werbung oder werden die Wählerinnen und Wähler dabei manipuliert? Eine neue Internet-Plattform will nun Licht in die geheimen Strategien der Parteien bringen. Eva Maria Kaiser und Jakob Weichenberger berichten.

Wer darf wählen?

In Wien ist ein Viertel der über 16-Jährigen nicht wahlberechtigt, obwohl sie den Großteil ihres Lebens in Österreich verbracht haben. Tendenz steigend, zeigen Prognosen – vor allem in den großen Städten klaffen Bevölkerung und Wählerschaft weit auseinander. Das Wahlrecht kann man aber nur in dem Land ausüben, dessen Pass man besitzt. Welche gesellschaftlichen Auswirkungen hat es, wenn Jugendliche in dem Land, in dem sie leben, nicht wählen dürfen? „Report“-Moderatorin Susanne Schnabl hat eine Diskussion an einer Handelsakademie in Wien-Favoriten geleitet, bei der Schülerinnen und Schüler mit den Jugendsprechern der Parteien über ihre politische Mitbestimmung und Zukunftsperspektiven diskutierten. Melisa Erkurt und Helga Lazar berichten.

