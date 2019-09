AK Wien Veranstaltung Morgen, 24. September: Wien wächst. Digitale Stadt

Wien (OTS) - Verkehr, Wohnen, Handel, öffentliche Räume, Stadtverwaltung: Fast kein Bereich der Stadtpolitik ist vom digitalen Wandel nicht berührt. Vieles geht digital schneller und einfacher. Doch gleichzeitig wächst der Einfluss der digitalen Anbieter, die oft als finanzstarke weltweite Konzerne den Kommunen mit knappen Budgets gegenüberstehen. Droht der Ausverkauf des Kommunalen? Es diskutieren Wiener ExpertInnenen und der international bekannte Autor und Digitalisierungskritiker Evgeny Morozov, wie digitale Dienste zum Wohle aller genutzt werden können, und wo Bürger und Stadtpolitik die demokratische Teilhabe aller verteidigen müssen.

Am Dienstag, 24. September 2019

9 bis 16.30 Uhr

AK Bildungszentrum, Großer Saal

Theresianumgasse 16-18

1040 Wien

Programm:

9:00 Eröffnung

Christoph Klein, Direktor AK Wien

9:15 Digitalisierung aus Sicht der Stadt

Erich Hechtner, Magistratsdirektor Stadt Wien

9:30 The Digital City: Democratic Control or Surrender to Big Tech Evgeny Morozov, Autor (The net delusion)

10:50 Digitale Stadt – auf der Suche nach Gestaltung

Thomas Ritt, AK Wien

11:10 Konsum in der digitalen Stadt

Airbnb in Wien – Entwicklungslinien, Konflikte, Regulation

Roman Seidl, MA23

Sharing Economy in Wien

Simon Schumich, AK Wien

Online Handel im REWE Konzern

Werner Hackl, Betriebsrat VS Billa AG

13:30 Leben in der digitalen Stadt

Peer-to-Peer-Versorgung

Hubert Eichmann, Forba-Institut

Videoüberwachung, Gesichtserkennung und Kfz-Kennzeichenabgleich Angelika Adensamer, epicenter.works

Digitalisierung im öffentlichen Raum

Christian Pichler, AK Wien

15:10 Mobilität in der digitalen Stadt

Digitalisierung und Verkehr in Wien

Dominik Karall, Wiener Linien

Automatisierte Fahrzeuge und Überwachung innerstädtischer Straßen Mathias Mitteregger, Avenue 21

Mobilität und Digitalisierung

Judith Wittrich, AK Wien

16:30 Zusammenfassung, Abschluss

Moderation: Hermine Steinbach-Buchinger

