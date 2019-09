Situation begleiteter Kinderflüchtlinge & ihrer Familien

PRESSE AVISO: UNICEF & asylkoordination österreich präsentieren Studie

Wien (OTS) - EINLADUNG zur PRÄSENTATION STUDIE: Kinderrechtliche Situation begleiteter Kinderflüchtlinge und ihrer Familien

„Dreimal in der Woche weinen, viermal in der Woche glücklich sein“



DATUM: Mi, 09. Oktober 2019

WANN: 10:00 Uhr

WO: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, A-1010 Wien

SETTING: Präsentation der Studienergebnisse & Diskussionsmöglichkeit an Expertentischen*

Autorinnen: Andrea Fritsche (UNICEF Österreich), Katharina Glawischnig (asylkoordination österreich), Lisa Wolfsegger (asylkoordination österreich)

Speaker/ Expertinnen: Nora Ramirez Castillo (Psychologin bei HEMAYAT), Karin Sjögren-Bauer (Rechtsberaterin aus OÖ), Erika Tiefenbacher (Direktorin NMS Schopenhauerstr., 1180 Wien)

Begrüßung durch Corinna Geißler (UNICEF Österreich), Katharina Glawischnig (asylkoordination österreich)

Trotz eindeutiger Hinweise auf eine Kumulierung von Risiken, die das Kindeswohl und die Rechte begleiteter Kinderflüchtlinge verletzen, sind wissenschaftliche Untersuchungen in diesem Bereich rar. Für Österreich fehlen diese bislang gänzlich. Diese Defizite will die von UNICEF Österreich und der asylkoordination österreich durchgeführte interdisziplinäre Studie aufgreifen. Die vorliegende Studie analysiert vor dem Hintergrund kinderrechtlicher Bestimmungen die spezifische Lebenslage begleiteter Kinderflüchtlinge im offenen Asylverfahren und deren Familien und macht die Stimmen der Kinder und Familien hörbar. Befragt wurden ExpertInnen und Familien mit Kindern aus Oberösterreich und Wien. Neben dem Ziel, mögliche Verbesserungen in der Betreuung zu bewirken, soll auch das Verständnis der Mehrheitsbevölkerung für die spezifischen Probleme geflohener und vertriebener Kinder und deren Familien vertieft werden.

Vor Ort besteht die Möglichkeit für Gespräche mit den Autorinnen und Expertinnen.

*Nach den einleitenden Worten stehen Ihnen an jeweils einem Tisch eine Expertin für die Bereiche: Recht, Bildung und Gesundheit für Informationen und Diskussionen zur Verfügung.

