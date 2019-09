„Mein Wahlometer“ zum Thema „Zukunft“ am 24. September in ORF 1

Letzte Ausgabe des ORF-1-Wahlformats mit Lisa Gadenstätter

Wien (OTS) - Die vierte und letzte Ausgabe von „Mein Wahlometer. Unsere Standpunkte. Unsere Stimmen.“ hat am Dienstag, dem 24. September 2019, um 20.15 Uhr in ORF 1 das Thema „Zukunft“ im Fokus. Es geht um das Klima und um Umweltschutz, um Quoten, Überwachung und das Bildungssystem. Lisa Gadenstätter befragt die Österreicherinnen und Österreicher zu ihren Standpunkten, zeigt eine Zusammenfassung der gesellschaftlichen Debatten und bohrt bei den Spitzenkandidatinnen und -kandidaten nach. Und in der Rubrik „Nützliches Wissen“ wird gezeigt, was mit dem Stimmzettel passiert, nachdem er eingeworfen wird.

Folgende Fragen werden zum Thema „Zukunft“ gestellt: „Soll eine CO2-Steuer eingeführt werden?“, „Soll ein flächendeckendes Pfandsystem für Getränkeverpackungen (Dosen, Plastikflaschen) eingeführt werden?“, „Soll eine verpflichtende Mindestquote von 50 Prozent Frauen auf allen Listen zu Nationalrats- und Landtagswahlen eingeführt werden?“, „Soll der Einsatz staatlicher Überwachungssoftware (Bundestrojaner) für verschlüsselte Nachrichten und Messengerdienste erlaubt sein?“, „Soll die gemeinsame Schule aller 10- bis 14-Jährigen eingeführt werden?“

„Mein Wahlometer“ wird auf der ORF-TVthek als Live-Stream bereitgestellt und nach der Ausstrahlung als Video-On-Demand angeboten.

