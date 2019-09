Koalitionsfrage: Keine Zeit für Experimente!

FP-Hofer erteilt der Variante Minderheitsregierung eine klare Absage

Wien (OTS) - In der Frage, wie es in Österreich nach dem Wahltag weitergehen soll, spricht sich FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer für klare Verhältnisse aus und lehnt daher den gestern von ÖVP-Chef Sebastian Kurz angedachten Vorschlag, es notfalls auch mit einer Minderheitsregierung versuchen zu wollen, entschieden ab: „Auf Österreich kommen schwierige Zeiten zu. Ein neuer Ansturm von Flüchtlingen auf unsere Grenzen könnte noch heuer stattfinden, gleichzeitig besteht die Gefahr, dass die schlechten Wirtschaftsdaten von Deutschland nach Österreich überschwappen. In so einer Phase braucht unser Land eine stabile Regierung. Es ist nicht die Zeit für Experimente.“

In Österreich müsse der eingeschlagene erfolgreiche Weg der vergangenen eineinhalb Jahre fortgeführt werden, betont Hofer: „Wir müssen unsere Grenzen schützen. Die Meldungen aus Ankunfts-Hot-Spots wie Lampedusa und Lesbos sind alarmierend – hier werden Zahlen genannt, die an die Flüchtlingswelle aus 2015 erinnern. Österreich muss daher reagieren und sich vorbereiten. Eine Situation wie 2015, wo Österreich einfach überrannte wurde, darf sich auf keinen Fall wiederholen. Daher braucht es eine stabile Regierung, die diese Vorbereitungsarbeiten in die Wege leitet.“

Die zweite große Herausforderung sieht der FPÖ-Bundesparteiobmann in der Standortpolitik. Die Wirtschaftsdaten aus Deutschland geben Grund zur Sorge. Norbert Hofer: „Die deutschen Nachbarn stehen vor einer Rezession. Österreich steht besser dar, es braucht aber in Zukunft eine standortfreundliche Politik, um die Wirtschaft zu unterstützen.“ Die Zukunft des Landes hänge von einer stabilen Politik ab, unterstreicht Norbert Hofer: „Die FPÖ spricht sich daher gegen Experimente aus. Eine Minderheitsregierung – egal von welcher Partei – wird von uns daher nicht unterstützt. Auch die ÖVP sollte im Sinne der Zukunft des Landes dieses Gedankenspiel ad acta legen.“

